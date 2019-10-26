第29屆醫奉獎／簡志成到偏鄉、東南亞推動口腔衛教

2019-10-26 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／台北即時報導



第29屆醫療奉獻獎頒獎今天下午舉行，在偏鄉、特教機構、海內外持續義診，即使心臟先後裝了七個支架外加心律調節器，仍服務熱力不減的牙醫師簡志成，獲得個人奉獻獎。

民國90年簡志成到桃園開設牙醫診所，雖然在市區有接不完的預約患者，但始終忘不了山地醫療服務。簡志成說當年剛進中山醫學大學牙醫系，參加了「口腔衛生推廣服務隊」，寒暑假組營隊到南投縣仁愛、信義山地鄉服務，利用所學推廣口腔衛生教育。後來實習、當兵、住院醫師訓練沒機會上山，但是簡志成心裡一直想著「要再回去」。

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因此等到桃園的診所營運穩定後，當學長提起偏鄉服務時，簡志成便很快投入，重拾學生時代的信念和熱忱。簡志成醫師在偏鄉地區巡迴醫療，積極推廣口腔衛生教育，並到東南亞國家交流，照護當地患者。簡志成也結合桃園市牙醫輪流在教養院、愛心家園、啟智等17家特教機構看診，也做牙醫師到宅服務，為長期臥床的病人進行洗牙和口腔診療的服務。

簡志成領獎時表示，雖然牙醫師管的只是口腔，但口腔是一切健康的開始，尤其對長期臥床、重病的患者來說更是重要。他也表示，這個獎是幫所有在偏鄉服務的醫師領獎，「千里馬也需要伯樂賞識」，希望更多在偏鄉服務的醫師能被看到，並有更多良善的政策來支持偏鄉醫療。