29屆醫奉獎／罕病偏鄉兒虐仍有光 得主是孩子守護神

2019-10-26 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



第29屆醫療奉獻獎今日舉行頒獎典禮，今年許多得主都致力於為孩童發聲，他們讓幽暗的偏鄉接生環境、罕病、兒虐孩童，甚至為無聲胎兒發聲，注入希望之光，成為光亮的所在，也是「孩子的守護神」，在醫療或教育現場付出，令人感佩。

副總統陳建仁致詞時說，台灣醫療體系今年再度閃耀國際，在89個國家「健康照護指標」進行評比，台灣取得世界第一。這項佳績歸功於第一線的醫療、公衛人員。

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陳建仁說，他們就像在幽暗中綻放光芒的燈塔，讓偏鄉、罕病、弱勢家庭看到希望之光，展現追求理想，透過努力，看到自己的社會責任的台灣價值，「感謝你們，有你們真好。」

29年前，醫療奉獻獎推手、現任監察院院長張博雅與黃明和醫師等人認為，很多山地離島醫護人員救人無數，但政府卻未曾表達感謝，因此催生醫療奉獻獎。張博雅表示，為人道服務、生命，醫護人員將愛充滿整個台灣，也送到世界各個需要我們的地方，讓台灣的醫學成就揚名世界、發揚光大。

衛福部部長陳時中說，每次出席醫奉獎，心中總有滿滿幸福感，因為看到這麼多醫療人員願意在每個角落努力奉獻，發光發亮幫助社會，每名醫療奉獻獎得主，都讓年輕人心裡充滿仰慕，更是學習效仿的模範， 未來有一天，會出現受他們影響的年輕人，將這樣的奉獻精神傳承下去。

陳時中更笑稱，自己也想得醫奉獎，但回首過去做過的事，大概來不及，可能要年輕十歲再努力才又機會得獎。但他看向今年92歲的個人獎得主連文彬醫師，至今仍在第一線服務，「我今年才65歲，還有20多年努力，搞不好真的有機會。」