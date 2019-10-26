29屆醫奉獎／接收國際拋棄患者 陳宏基無私給重生機會
2019-10-26 16:31
聯合報 記者陳婕翎
／台北即時報導
第29屆醫療奉獻獎今頒獎，中國醫藥大學附設醫院國際醫療中心院長陳宏基是今年個人獎得主，從醫43年的他，投入困難重建手術，研發「以腸道做為發聲器」，改變下咽癌患者命運，保有失進食、發聲功能，更接收被各國醫院拋棄患者，給予重生機會，但他只是謙虛地說，這是整個團隊的榮耀。
15年來，陳宏基培訓醫師、傾囊相授，把觸角擴及國際醫療人道救援，讓秘魯、越南、緬甸等地弱勢多重畸形患者重獲新生，慈善醫療是普世價值，他的努力讓國旗在秘魯國會殿堂飄揚。
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陳宏基說，9年前，中國附醫國際醫療中心接下的首例，是當時56歲秘魯婦人拉薩多，她接受美籍醫師醫治，仍束手無策，轉介台灣，拉薩多康復回國後，美國、秘魯等30個國家爭相報導。
陳宏基去年獲外交之友貢獻獎，外交部拍WHA世界衛生大會宣傳影片「阿巒的作文課」，翻譯成7國語言，獲得近千萬人次點閱率。今天在頒獎典禮，許多外國代表也現身頒獎典禮祝賀陳宏基。
不僅心繫台灣患者，陳宏基也將那些跑遍世界各國醫院、被拋棄的患者放在心上，他說，曾有一名海外患者被世界各地醫院宣判只剩兩年生命，但他接受了他，很開心他不僅存活，更步入婚姻，患者曾告訴他，有兩個生日，一個是原本的生日，另一個就是走入中國醫藥大學附設醫院的日子。
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