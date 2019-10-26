第29屆醫奉獎／屏基原鄉工作團隊 哪裡有需要就往哪裡去

2019-10-26 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／台北即時報導



第29屆醫療奉獻獎頒獎今天下午舉行，衛生福利部部長陳時中親自頒獎給團體獎得主，到山區部落義診超過一甲子的屏東基督教醫院原鄉工作團隊。

1957年，屏東基督教醫院看見屏東山區部落需要，進一步成立「山地巡迴醫療服務隊」，開始前往霧台、好茶、牡丹等山地部落義診，從此點燃了山地醫療的薪火。老屏基人回憶，當時連馬路都還沒開到山上，政府資源也還沒送進山裡，但屏基的醫護人員早已揹著醫療用品走8、9個小時，到山裡義診。

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直到現在，屏基的專科醫師仍每周上山，交通工具雖從早期走路進步到開車，山區路況大幅改善，但是醫師上山的身影從未缺席。甚至在2009年莫拉克颱風，一位上山支援的屏基醫師被困山區，三天後才得以搭怪手渡河下山，但這些歷險不足以讓他們打退堂鼓，因為山裡還有需要他們的人。

目前，這個「山地巡迴醫療服務隊」已蛻變成「原鄉工作團隊」，整個團隊多達70多人，服務範圍從醫療到獨居送餐、接送、復建、長照，再到預防保健，甚至連房屋修繕，屏基都包下了。