第29屆醫奉獎／屏基原鄉工作團隊 哪裡有需要就往哪裡去
2019-10-26 16:16
聯合報 記者楊雅棠
／台北即時報導
第29屆醫療奉獻獎頒獎今天下午舉行，衛生福利部部長陳時中親自頒獎給團體獎得主，到山區部落義診超過一甲子的屏東基督教醫院原鄉工作團隊。
1957年，屏東基督教醫院看見屏東山區部落需要，進一步成立「山地巡迴醫療服務隊」，開始前往霧台、好茶、牡丹等山地部落義診，從此點燃了山地醫療的薪火。老屏基人回憶，當時連馬路都還沒開到山上，政府資源也還沒送進山裡，但屏基的醫護人員早已揹著醫療用品走8、9個小時，到山裡義診。
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直到現在，屏基的專科醫師仍每周上山，交通工具雖從早期走路進步到開車，山區路況大幅改善，但是醫師上山的身影從未缺席。甚至在2009年莫拉克颱風，一位上山支援的屏基醫師被困山區，三天後才得以搭怪手渡河下山，但這些歷險不足以讓他們打退堂鼓，因為山裡還有需要他們的人。
目前，這個「山地巡迴醫療服務隊」已蛻變成「原鄉工作團隊」，整個團隊多達70多人，服務範圍從醫療到獨居送餐、接送、復建、長照，再到預防保健，甚至連房屋修繕，屏基都包下了。
屏東基督教醫院院長院長余廣亮和個管師盧淑芳身穿排灣族傳統服飾代表受獎，原鄉工作團隊也以原住民的歡呼上台。余廣亮表示，台灣這麼多族群，語言習慣雖不同，卻可以彼此尊重，而自己雖來自香港，能和這些人一起工作是自己的幸福。盧淑芳則表示，自己本身是魯凱族人，從小時候到屏基看診，長大後加入屏基的工作團隊，將服務帶回原鄉更看到自己的價值。最後團隊更獻唱詩歌，向現場表達出「光亮的所在是透過活出愛」的理念。
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