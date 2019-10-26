第29屆醫奉獎／瘋狂醫師杜元坤：今後會努力學習多愛自己

2019-10-26 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



第29屆醫療奉獻獎今頒獎，高雄義大醫院院長杜元坤從醫30多年，挑戰高難度醫學，「杜氏刀法」獨步全球，他是今年個人獎得主，外界肯定的好醫師，其實是最糟糕的病人，心肌梗塞發作都還繼續看六小時門診，他今天握著獎牌靦腆說，今後會開始努力學習多愛自己，最大的心願是把自己的技術交給更多人。

杜元坤是骨科權威，也是顯微及臂神經叢手術先驅，自創「杜氏刀法」享譽國際，多年來應邀到世界27國示範手術，近年更挑戰治療癱瘓，讓病人重新站立。一般醫師不敢碰脊椎神經再生、臂神經叢繞道手術等，但大家愈不喜歡做的，隱藏愈需要幫忙的病患。

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這位醫界眼中的瘋狂醫師，不僅自己幫自己開刀，更專開別的人不敢動的刀，每天工作近20小時，每周3天開刀，常開到半夜，周六有時漏夜開刀到清晨，常有日、韓、香港等地醫師飛來「跟刀」學習，他從不藏私。除醫援國際，十多年來持續到澎湖看診，解決離島民眾就醫苦。

杜元坤發現很多離島沒救護車，病人竟靠人力手推車或資源回收車接送，兩度捐贈健康行動服務車，解決民眾就醫運送問題。同事眼中「意志過人、堅毅不拔」的杜元坤，今年3月突然心肌梗塞。

杜元坤笑稱，同事大概怕院長「掛了」很麻煩，馬上替他安排影像檢查，確診心肌梗塞，但自己卻堅持吃完舌下錠，就要繼續回去看完100多診，「一命抵三百命值得」，他的學生急忙在杜元坤面前下跪，告訴杜元坤， 老師不要再做傳奇人物，不然真的會進墳墓。

結果他還是繼續看診，只是答應學生輔助，加速看診速度，六小時後馬上進手術室做心導管。杜元坤原被安排住進加護病房，但一想到隔天還有手術要做，他就出院，如期進行手術。