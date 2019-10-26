第29屆醫奉獎／「不存在孩子」發言人 陳持平：幸好堅持

2019-10-26 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



第29屆醫療奉獻獎今頒獎，馬偕醫院婦產科主治醫師陳持平是今年個人獎得主，他在頒獎典禮上表示，一份胎兒異常的報告，對爸媽的是無比壓力，淚流滿面的夫妻無疑是弱勢，但連爸媽都放棄胎兒，是弱勢中的弱勢，沒人願意替其說話，我願意盡全力檢查，證明他們是可以來到世界上的。

陳持平在馬偕醫院38年，賭上生命及信譽，為健康胎兒找到證明，讓原本因誤解被放棄的生命，得以誕生。他把這些經驗寫成論文，建立新的標準流程，被收錄在經典醫學教科書，成為無聲胎兒的保護傘。

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在國健署委託下，他投入十年時間，為台灣「遺傳性及罕見疾病檢驗機構」建立資格審查、品質提升的模式和標準。現在產前遺傳檢驗，已有基因定序、基因晶片等技術，但在20、30年前，透過羊膜穿刺取羊水細胞進行培養和檢測，是當時最準確的技術，胎兒是否異常，就看這一關。

別的醫師認為應該打掉的孩子，陳持平透過不一樣的檢驗方式，以沒有培養過的羊水，發現胎兒其實沒有異狀，他手拿獎牌、堅定地說，連爸媽都放棄胎兒，是弱勢中的弱勢，沒有人替胎兒說話，是弱勢中的弱勢。

在緊張的醫病關係 ，如果孩子生下來真的有問題，陳持平一定會背上各種訴訟和父母的怨恨，但陳持平仍願意替胎兒說話，盡全力檢查，證明胎兒可以來到世界上。