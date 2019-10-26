第29屆醫奉獎／貧民戶到總統御醫 92歲連文彬無私奉獻白袍人生

2019-10-26 16:02 中央社 台北26日電



高齡92歲的心臟權威連文彬，從小家境清貧，憑藉優秀成績考進台大醫學院，走上心臟科醫師道路，不僅曾任李前總統御醫，退休時更將退休金通通捐出，盼替台灣培養出諾貝爾得主。

第29屆醫療奉獻獎今天登場，現任高雄醫學大學講座教授余幸司獲頒特殊貢獻獎、屏東基督教醫院原鄉工作團隊獲頒團體獎，另有8人獲頒個人獎。

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獲頒個人獎的台大內科名譽教授連文彬，如今已高齡92歲，年輕時曾是前總統李登輝的御醫，擔任李前總統醫療小組召集人長達11年，隨他四處出訪，外人看似光鮮亮麗，實際做起來壓力可不小，每次出訪前都得做足萬全準備，如履薄冰。

連文彬從小家中環境相當艱苦，祖父輩曾因抵抗日軍侵台被集體殺害，全家因此成了貧民戶，但他的課業成績卻相當優秀，高中畢業時聽從父親意願就讀台大醫學院，發現心臟是相當微妙的器官，不論人類在吃飯、睡覺，它都在工作，因此走上心臟專科道路。

台大醫院第一例成功開心手術，就是在連文彬檢查診斷後接受手術，更在民國58年完成台大醫院第一例永久性心律調節器體內安裝，種種成就奠定台大醫院及台灣醫界在心臟領域的研究基礎。

連文彬不僅培育出許多傑出的心臟科人才，退休時更將新台幣400多萬元退休金全數捐出，成立「跨世紀醫療促進基金會」，並且持續投入臨床、研究領域。

連文彬今天在台上接下醫療奉獻獎座時表示，一個人從0歲到70歲，心臟的工作量相當於載著30噸重物從喜馬拉雅山底走到山頂，是人體最忠實的器官，因此他對心臟相關研究至今樂此不疲。

至於為何要將400萬元退休金通通捐出，連文彬說，台灣至今還沒有醫界的人獲得諾貝爾獎，希望將這筆錢用來補助年輕人做研究，盼有朝一日培養出諾貝爾得主。