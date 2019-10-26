第29屆醫奉獎／尹莘玲受獎 為受虐兒發聲的「俠女」

2019-10-26 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／台北即時報導



第29屆醫療奉獻獎頒獎今天下午舉行，國內首位女法醫尹莘玲榮獲個人醫療奉獻獎。人稱「兒虐終結者的」尹莘玲，在她33年醫師生涯中，有1／3從事法醫工作，並在台灣首創驗傷醫療服務，把鑑識技巧運用到兒虐驗傷。

尹莘玲在醫學領域，選擇這條較少人走的路，抱持的是「想救人」的醫者心，她透過司法解剖，從死者身上找答案，並以法醫領域第一人投入兒虐驗傷。她說：「意外與兒虐，誤判可能剝奪孩子活命機會，也可能毀了一個家。」

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

尹莘玲曾放棄醫院高薪到屏東地檢署擔任專任法醫。直到法醫師法通過後，各醫院須設置法醫部門，2009年尹莘玲回鍋高醫，2014年成立「高雄市兒童少年驗傷醫療整合中心」，透過各科會診，提出完整鑑定報告。成立至今，每年平均接獲20幾件重大兒虐驗傷案，共31件送地檢署。

為讓人有能力辨識「兒虐傷」，尹莘玲更製作出整組「傢私」，包括各式皮膚外傷的矽膠或黏土模型、可以從傷口顏色判斷受虐時間的L形驗傷尺等。今年5月出版的「兒虐研判實務手冊」，也整理出尹莘玲多年來為受虐兒驗傷，常見的16種傷痕；尹莘玲更全台演講上百場，希望輔導更多第一線人員投入。