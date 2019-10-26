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第29屆醫奉獎／陳建仁副總統出席 讚獲獎者如幽暗中燈塔

2019-10-26 15:22中央社 記者張茗喧台北26日電

陳建仁副總統今天出席醫療奉獻獎頒獎典禮時表示，台灣醫療能有如此成就，醫藥衛生人員功不可沒，每一名獲獎者都像是幽暗中綻放光明的燈塔，盼鼓勵醫界新生代深入偏鄉服務。

第29屆醫療奉獻獎今天登場，衛福部長陳時中致詞時表示，醫療奉獻獎自29年前正式開啟後，點亮醫界之光、台灣之光，也讓台灣人知道社會中有這麼多人願意奉獻一己之力，在台灣各個角落發光發亮，默默幫助社會。

副總統陳建仁致詞時表示，國際商業雜誌（CEOWORLD）日前評估全國89國家醫療照護體系，台灣在嚴謹評比當中榮獲全球第一名，之所以有這樣的成果，除了感謝衛福部，也仰賴台灣醫藥、公共衛生人員貢獻與辛勞。

陳副總統指出，每名獲獎者背後都是一篇感動人心的生命故事，也反映自由、多元、開放的台灣價值，每個人都能追求自己的理想，醫護人員無私的愛心、專業、堅持以及視病猶親的精神，都是幽暗中綻放光明的燈塔，帶給偏鄉社會弱勢需要的幫助，也從他們的需求中看到自己的責任，為社會注入一股股清流。

陳副總統說，這次獲得個人奉獻獎的8名得獎者當中，高齡92歲的連文彬可說是大家的老師，民國44年開始在台大醫院服務，88年退休後仍持續服務患者，至今執業長達65年，長期投入心臟領域研究，也幫助邦交國發展心臟疾病醫療。

同樣獲得個人奉獻獎的醫師余幸司也是陳副總統的老朋友，陳副總統說，余幸司運用新科技防治登革熱，也與越南巴斯德研究所合作，連結東南亞蚊媒傳染病防疫網路，成功降低台灣登革熱病例。

此外，獲得醫療奉獻獎團體獎的屏東基督教原鄉團隊，46年就開始到山區部落義診，一個背包背了30幾公斤上山義診，相當不容易，後來更開闢原住民特殊門診、營造友善社區等，值得欽佩。

陳副總統說，每個獲獎人都是傳奇，不僅代表得獎人救世濟民的偉大事蹟、胸懷，也希望影響醫界的新生代，願意深入到台灣每個角落，為偏鄉民眾、注入新的生命與光明。

偏鄉義診登革熱
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