29屆醫奉獎／罕見疾病拓荒者林炫沛得獎

2019-10-26 15:09 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／台北即時報導



第29屆醫療奉獻獎頒獎今天下午舉行，副總統陳建仁、衛福部長陳時中等人與會。致力於推動罕病醫療，包括罕病基金會成立、罕病立法、促成新生兒篩檢的林炫沛醫師是個人醫療奉獻獎得主，由厚生會創會會長黃明和親自頒獎。

70年代，兒科醫師開業可以賺大錢，林炫沛卻投入未知、發展最不成熟的兒童遺傳科，甚至遠赴人類遺傳學殿堂的美國學習。

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當時的台灣幾乎都用宗教輪迴的眼光審視罕見疾病，彷彿得到罕病就是一種詛咒。彼時還是住院醫師的林炫沛因為在診間看到唐氏兒等先天病兒和家屬的淚水，因此投入了罕病治療和研究的行列。

林炫沛深信罕病除了被動醫治，更要主動預防。自美返台後，陸續成立兩個遺傳相關兼具臨床服務及研究教學實驗室，促成罕見疾病預防工作，其中最廣為人知的就是新生兒篩檢，在症狀發生前先確診是否罹罕病，發病前介入治療，提升治療效果，效能堪稱亞洲第一。

除了投入罕病治療和研究的行列，林炫沛也替罕病兒童爭權至少20年，2000年立院終於三讀敲定罕見疾病防治及藥物法，台灣成為全世界第五個立法保障，罕病者用藥和生存權的國家。