第29屆醫奉獎／台東的土會黏人 當地三成嬰郭成興接生

2019-10-26 15:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



第29屆醫療奉獻獎今頒獎，台東基督教醫院婦產科主任醫師郭成興是今年個人獎得主。他在頒獎典禮上表示，台東的土會黏人，謙虛認為台東有更好的醫師，他只是在喜歡的地方做喜歡的事。他想告訴年輕人，人生不一定要追求最高科技，「找到個需要你的地方好好做，就是對台灣最大奉獻」。

台東是台灣本島婦產科醫師最少的縣市，全縣婦產科醫師僅18人，占全國婦產科醫師0.7%。郭成興從就讀醫學院起，就許下偏鄉服務的心願，但最後讓他義無反顧到台東，是已經過世的父親。當時他猶豫是否應留在台北、宜蘭工作時，父親告訴他，「哪裡最需要你，那就去吧。」

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

他說，東基婦產科有兩位醫師，看診、超音波檢查、開刀都得自己來，還必須隨時on call接生。一個晚上被叫回醫院六次，常一天只睡2小時。五年前創下單月接生78個小孩的紀錄，但隔月健康檢查就發現因工作壓力過大、心血管狹窄，45歲就累到心臟裝三支支架。

頒獎典禮上，親友團衝上舞台，替郭成興配戴上排灣族、阿美族中，象徵「勇士」的配件，甚至破例為他戴上頭目才能配戴的頭飾。他感動地說，「叫我怎麼能不愛他們 」。

台東三成嬰兒都由郭成興接生，他在台東紅到在書店看書，有人來合照，甚至在賣場買內褲，突然有民眾和他搭話，「郭醫師，你穿這牌牌子呀！ 」