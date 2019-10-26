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第29屆醫奉獎／台東的土會黏人 當地三成嬰郭成興接生

2019-10-26 15:02聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

第29屆醫療奉獻獎今頒獎，台東基督教醫院婦產科主任醫師郭成興是今年個人獎得主。他在頒獎典禮上表示，台東的土會黏人，謙虛認為台東有更好的醫師，他只是在喜歡的地方做喜歡的事。他想告訴年輕人，人生不一定要追求最高科技，「找到個需要你的地方好好做，就是對台灣最大奉獻」。

台東是台灣本島婦產科醫師最少的縣市，全縣婦產科醫師僅18人，占全國婦產科醫師0.7%。郭成興從就讀醫學院起，就許下偏鄉服務的心願，但最後讓他義無反顧到台東，是已經過世的父親。當時他猶豫是否應留在台北、宜蘭工作時，父親告訴他，「哪裡最需要你，那就去吧。」

他說，東基婦產科有兩位醫師，看診、超音波檢查、開刀都得自己來，還必須隨時on call接生。一個晚上被叫回醫院六次，常一天只睡2小時。五年前創下單月接生78個小孩的紀錄，但隔月健康檢查就發現因工作壓力過大、心血管狹窄，45歲就累到心臟裝三支支架。

頒獎典禮上，親友團衝上舞台，替郭成興配戴上排灣族、阿美族中，象徵「勇士」的配件，甚至破例為他戴上頭目才能配戴的頭飾。他感動地說，「叫我怎麼能不愛他們 」。

台東三成嬰兒都由郭成興接生，他在台東紅到在書店看書，有人來合照，甚至在賣場買內褲，突然有民眾和他搭話，「郭醫師，你穿這牌牌子呀！ 」

郭成興總把「台東是每天最早照到陽光的地方，應該叫前山而非後山。」這句話掛在嘴邊。他認為，台東，甚至是東基有更好更用心的醫師。他獲獎最大的意義，是希望激勵年輕婦產科醫師到台東貢獻所長，為偏鄉醫療盡心力。

第29屆醫療奉獻獎今頒獎，台東基督教醫院婦產科主任醫師郭成興（右）是今年個人獎得...
第29屆醫療奉獻獎今頒獎，台東基督教醫院婦產科主任醫師郭成興（右）是今年個人獎得主。記者陳婕翎／攝影
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台東醫師婦產科
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