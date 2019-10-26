29屆醫奉獎／台灣心臟研究先驅 92歲仍在服務

2019-10-26 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／台北即時報導



第29屆醫療奉獻獎今頒獎，副總統陳建仁親自頒獎給台灣心臟研究先驅連文彬。曾任前總統李登輝「御醫」的連文彬醫師是今年個人醫療奉獻獎得主。高齡92歲的連文彬全力投入心導管研究，至今仍持續服務已經65年。

從民國77到89年，連文彬擔任李前總統的醫療小組召集人，他表示「這是我最榮幸的一個時期」。連文彬說，李前總統的健康情形屬於機密，不能對外發言，他身為醫療團隊之首，需扛起所有責任，壓力沉重，如履薄冰。雖然這已是多年前的往事，回憶起來仍記憶猶新。

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頂著「御醫」光環，但連文彬從不擺架子，對同事、醫護人員，或病人，皆是如此。且執業65年來對醫學仍樂此不疲。他一直認為心臟是微妙的器官，「我們在睡覺、在吃飯，它（心臟）都在工作」。多年來，連文彬持續投入心臟研究領域，在心臟電氣生理學和風濕性心臟病等研究，被譽為台灣先驅；尤其專精於心血管病人開心手術前的心導管檢查、心血管攝影檢查，這對台大心臟外科開心手術發展有深遠影響。

基於對醫學研究熱愛與關心，連文彬更成立了「跨世紀醫療促進基金會」，並且積極邀請諾貝爾獎得主在內的重量級外國學者來台，也設置醫學研究獎助金，資助35至50歲的年輕醫師從事醫學研究。