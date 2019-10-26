民主得來不易！台灣同志遊行今登場 創意玩拼字
2019-10-26 14:27
聯合報 記者葉冠妤
／台北即時報導
第17屆台灣同志遊行今午後登場，從台北市政府廣場出發，將行經忠孝東路、林森南路、仁愛路抵達凱道，主辦單位今年除印製「台灣」、「同志」、「多元」、「好」、「愛」、「厝邊」的六色彩虹字卡，還特地印製第七張、數量較少的「民主」，象徵民主得來不易，歡迎民眾在隊伍中找到「民主」字卡，大玩拼字遊戲。
第17屆台灣同志遊行總召鄭智偉表示，今年5月通過同婚專法，是台灣同婚元年，雖然同婚法案還不到真正平權，但已經是台灣性平運動史上重要里程碑，今年遊行主題是「同志好厝邊」，希望同志能夠成家後，社會可以看見同志，同志就是我們的鄰居、親人、同事等，也提醒同志朋友發揮好厝邊精神，友善對待不同族群。
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鄭智偉說，今年的「同志」、「好」、「厝邊」、「多元」等字卡各印1萬份，「民主」字卡印的分數則較少，用意是提醒大家「民主很難找」，民主得來不易，大家要珍惜，也鼓勵參與遊行的民眾找出民主字卡，上傳拼字遊戲。
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