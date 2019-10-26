影／今天路是我們的！同志遊行開走 彩虹塞爆忠孝東路

2019-10-26 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ／台北即時報導



第17屆台灣同志遊行今天登場，由行動彩虹車、六色彩虹氣球領隊，超過200組隊伍在下午1時30分從台北市政府出發，沿線經過逸仙路、忠孝東路、林森南路、仁愛路，將於4時半抵達凱道，全長5.5公里。由於今年是台灣的同婚元年，主辦單位預計將吸引20萬人上街，展現台灣多元、民主、尊重與共融的精神。

台灣同志遊行自2003年舉辦第1屆，當時僅800人參加，至今已發展成全亞洲規模最大的同志遊行，年年吸引日本、香港、歐美國家民眾共襄盛舉，今年適逢台灣通過同性婚姻專法，主辦單位估計參與人數20萬人，將再創新高。出發前，至少已超過5萬人塞爆台北市政府廣場，沿途也不少民眾在道路兩旁揮舞彩虹旗，表達支持。

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遊行隊伍已從台北市政府廣場出發，今年首度挑戰行動彩虹車領隊，更會有代表雙性戀、跨性別、泛性戀、無性戀及雙性人的多元旗幟，將不同認同及價值納入遊行隊伍。

此外，今年有數個愛滋團體首度攜手以「愛滋遊行陣線」帶隊遊行，台灣同志家庭權益組進會也會舉辦「第1屆彩虹親子嘉年華跟彩虹寶寶迷你遊行」，讓大家看到台灣已經有許多同志家庭在這塊土地自在生活。