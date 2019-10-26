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台灣同志遊行午後登場 號召20萬人上街挺多元

2019-10-26 13:11聯合報 記者葉冠妤／台北即時報導

台灣於今年5月通過亞洲第一的同性婚姻法案，每年10月舉辦的台灣同志遊行則在今天登場。預計下午1點30分從台北市政府前廣場出發，行經忠孝東路抵達凱道，全長5.5公里，預計吸引20萬人上街，力挺性別多元。遊行總召鄭智偉強調，這不單是同性戀的遊行，也是所有人的遊行，不分異同，都一起支持多元、民主、尊重與共融的台灣價值。

鄭智偉表示，今年是第17屆台灣同志遊行，因今年是同婚元年，遊行規模比往年更盛大。今年主題是同志好厝邊，就是希望台灣社會在同志能成家後，看到同志就是生活中的家人、鄰居與同事，也提醒同志朋友要發揮「好厝邊」的精神，友善對待身邊的障礙者、老人、移工移民不同族群。

婚姻平權大平台副總召鄧筑媛表示，今年遊行有223組隊伍報名參加，除了在地同志及性別團體、公民團體等，還有超過30組的友善企業，以及來自香港、東京的遊行隊伍，歐盟、澳洲、比利時、加拿大、法國、德國、英國、瑞士、瑞典等駐台機構參與。此外，在台北市政府廣場也設有100多攤市集，讓大家可以打造自己的彩虹裝扮，讓彩虹洋溢、飄揚於台北市街頭。

今年遊行首度挑戰以行動彩虹車領隊，讓全世界都看見台灣，也首次有雙性戀、跨性別、泛性戀、無性戀、雙性人5面多元性別認同旗幟，展現遊行多元性。鄭智偉提到，藝人、彩虹大使HUSH今也會與隊伍同行，秀出對自身性別認同的坦然自在，而相信每一個願意站出來支持平權的人，也都是彩虹大使。

台灣同志遊行今天登場，預計下午1點30分從台北市政府前廣場出發，行經忠孝東路抵達...
台灣同志遊行今天登場，預計下午1點30分從台北市政府前廣場出發，行經忠孝東路抵達凱道，全長5.5公里，預計吸引20萬人上街。記者葉冠妤／攝影
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第17屆臺灣同志遊行，今天下午登場。記者葉冠妤／攝影
第17屆臺灣同志遊行，今天下午登場。記者葉冠妤／攝影
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台灣同志遊行路線，將從台北市政府前廣場出發，行經忠孝東路，最後抵達凱達格蘭大道。...
台灣同志遊行路線，將從台北市政府前廣場出發，行經忠孝東路，最後抵達凱達格蘭大道。第17屆臺灣同志遊行／提供
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