賀陳旦：討論重大建設別用「平權、平等」道德字眼
2019-10-26 11:47
聯合報 記者董俞佳
／台北即時報導
高鐵2007年營運至今已經邁入第13年，期間除新增苗栗、彰化、雲林三站，行政院、交通部近期相關提出延伸屏東、宜蘭方案。交通部前部長賀陳旦認為，用平權以及平等來討論事情，非常容易變成道德性的訴求，「不是一定要用最貴的建設才代表平權」。
賀陳旦今天出席旁聽「鐵道與國土規畫的對話」學術研討會，他受訪時說，高鐵建設很難讓每個人都服氣，所以最好不要讓這些陷入道德爭議的字眼來看重大建設。真正該想到的是人有行的權利，只是行的時候，「政府應該要讓他們在安全、合理的負擔之下提供服務」。
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他說，「不是一定要用最貴的建設才代表平權」，也要考慮到運輸工具是要作為什麼目的。若目的為休閒，應該要能促進消費模式、製造在地就業；如果通勤工作為主，產業投資方向也要調整，避免草率。
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