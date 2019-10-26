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連公車票價都難以平權 學會：高鐵延伸不只是交通問題

2019-10-26 11:42聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

高鐵自2007年開始加入台灣西部走廊服務，至今已經進入13年。在加入的中部三縣市的車站之後，近日行政院、交通部又拋出高鐵延伸屏東以及高鐵東延的政策方向。台灣鐵道暨國土規畫學會指出，高鐵延伸宜蘭也不只是交通問題，應該要共同討論衝擊，而不只是端牛肉，強迫地方民眾接受而已。

學會表示，當人們在討論高鐵延伸至屏東時，卻往往忘記同樣是搭乘市區公車，北部都會區可以享受15元一程的起跳價，但可支配所得較低的屏東民眾，卻要負擔公車23元一程的起跳價。如果連公車都做不到依據所得而調整的平權，又何以能求高鐵可以達成平權？

學會表示，經過現況與設計條件的假捨條件的對比，依據現在高鐵延伸至宜蘭市中心的方案進行規畫，台北車站經高鐵至宜蘭，時間等同於台北經台鐵至桃園，而且班次頻率兩者並無落差。縱使高鐵、台鐵票價有所差異，但若對比於房地產持有成本的差距，高鐵若延伸至宜蘭，將對北台各縣市產生結構性的大幅改變。

因此，學會認為，高鐵延伸至宜蘭並不是交通問題，而是涉及民眾產業與生活的國土發展議題，交通部現在的處理方式觀點並非全盤思考下的規畫邏輯。高鐵的延伸，應該與內政部、地方政府共同討論其變化與可能衝擊，而非以「中央帶著牛肉」的角度強迫地方民眾接受交通建設帶來的變化。

交通部審查通過高鐵南延案，將從左營站南延到屏東六塊厝。本報資料照片
交通部審查通過高鐵南延案，將從左營站南延到屏東六塊厝。本報資料照片
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高鐵屏東公車
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