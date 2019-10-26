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同志遊行將開始 Google map現彩虹

2019-10-26 11:38聯合報 記者何定照／台北即時報導

台灣同志遊行今午後舉行，Google Map出現彩虹路線，讓網友驚艷不已。今天台灣同志家庭權益促進會也將於下午舉辦「第一屆彩虹寶寶迷你遊行」，預計四點在市政府廣場前開始。同家會說，這是台灣史上規模最盛大的同志家庭聚會，2019第一屆彩虹親子嘉年華，預計超過百對同志家庭共襄盛舉。

同家會說，過去台灣社會不了解同志如何成家，如何生養小孩，但事實上台灣已經有超過300組同志家庭。不論透過海外人工生殖與國內收養，又或是經歷一段異性戀婚姻後，決定跟同性伴侶撫育前婚生子女的重組家庭，同志家庭早就在你我身邊。

同家會表示，經過多年倡議奔波，在2019年迎來同婚專法通過，同志家庭逐漸擁有法律保障，專法雖仍有未盡之處，如沒有給予共同收養與跨國同志家庭的權利，但仍邁出保障同志家庭權益的第一步。因此，今天下午4點，同家會將舉辦「彩虹寶寶迷你遊行」，邀請支持同志的所有夥伴共襄盛舉，讓社會看見同志家庭。

首次彩虹寶寶迷你遊行，由小朋友與家長異同帶隊，高舉彩虹旗與畫作，繞行彩紅市集。同家會的理念正是：「無論是異性戀、同性戀或是LGBT+，只要支持同志家庭的權益，都是彩虹家庭的成員」，不分異同，每一個家庭的小孩都是台灣的寶貝金孫/女，為了台灣的下一代，多元友善才能共創和諧社會。

Google map出現同志遊行彩虹路線。圖/婚權平台提供
Google map出現同志遊行彩虹路線。圖/婚權平台提供
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