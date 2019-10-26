貧窮線再調高 北市每戶平均一人分配2.4萬為中低收入

2019-10-26 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ／台北即時報導



明年貧窮線再調高。衛福部近日公布明年全國各縣市最低生活費，台北市、新北市、桃園市、台中市、金門縣與連江縣均調高，台北市的金額仍為全台之最，家庭總收入分配到全家人口，每人每月低於1萬7005元，動產限額每人每年15萬元、不動產限額740萬元，即屬低收入戶。

衛福部社工司公布，明年全國各縣市最低生活費，台北市由1萬6580元調高至1萬7005元；新北市由1萬4666元調高至1萬5500元；桃園市由1萬4578元調高至1萬5281元；台中市由1萬3813元調高至1萬4596元；金門縣與連江縣由1萬1135元調高至1萬1648元；台南市與高雄市則分別維持1萬2388元與1萬3099元不動。

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中低收入戶標準也隨之往上調整，台北市調高至2萬4293元，新北市調高至2萬3250元，桃園市調高至2萬2922元，台中市調高至2萬1894元，金門縣與連江縣調高至1萬7472元，若同時符合各縣市動產與不動產限額規定，即屬中低收戶。

衛福部社工司司長李美珍表示，衛福部每年會依「社會救助法」，參照主計總處公布各地區最近一年每人可支配所得中位數60%，若今年與去年相較顯示變動達5%以上，便會進行調整。