青少年也能改變陳規！「終結放榜新聞」團隊分享經驗
2019-10-26 11:12
聯合報 記者潘乃欣
／台北即時報導
為推動兒少培力，兒福聯盟今天下午舉辦第二屆兒少高峰會，邀高雄的高中生跨校社團「風狗浪．港都學生思潮」分享青少年投入公共事務的經驗。該社團今年2月在網路發起活動，籲高中停止公告校內榜單，不讓媒體大量發布放榜新聞。社團成員歐孟哲表示，「高中生也能透過行動，改變他們認為不合理、但大家都已麻木的事」。
歐孟哲今年6月已從高雄中學畢業，現就讀台灣大學社會系。他說，放榜新聞經常強調錄取頂大的學生出身清寒，好似無論資源多寡，只要努力就能考上好大學。社團成員認為，這樣的陳述忽略台灣升學機會不平等的現象。歐孟哲說，他自己家境普通，家人也常拿放榜新聞作為勉勵，要他好好念書。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
發起活動的核心成員共5人，從考完大學學測後開始規畫，學測成績出爐前一周正式開跑。他說，團隊開了多次實體會議，確認行動目標，以及訴求是否理性、有邏輯。他們也討論如何運用網路等管道宣傳，擴大關注度。
歐孟哲說，活動的連署和傳播狀況都比他們預期好，除了高雄女中校長林香吟簽署同意書，網路連署也從原本預期的300人，衝高到5000人。他反思後認為，考試文化在台灣扎根很深，易引起共鳴，也與放榜新聞一直存在的現象互為表裡。
歐孟哲當時擔任對外聯繫窗口，他說自己身為高三生、還沒考上大學，媽媽不知道他在籌備學業以外的活動。直到受新聞記者採訪，才主動告知，不過家人沒有反對。
他表示，對外聯繫的過程中，他們的行動符合外界對雄中等明星高中生的想像，例如能夠獨立思考、發起運動。歐孟哲說，台灣似乎認為考試成績好的高中生比較獨立，因此能享有更多自由、不被管，但成績高低和獨立程度不一定畫上等號。
留言