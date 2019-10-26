親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

陳同佳案已指定窗口 蔡英文：盼香港政府把嫌犯、事證交我們

貨櫃車內留血手印！部分被害人來自六個越南家庭

同志遊行日帶動「彩虹旅遊」熱！68國超過2.1萬人訂房

2019-10-26 11:08聯合報 記者羅建怡／即時報導

經歷今年5月17日立法院三讀通過，台灣領先全亞洲，開放同性婚姻合法化，今(10月26日)舉辦的台灣同志遊行也吸引更多國際旅客來台參與。以Airbnb統計，具紀念意義的台灣同婚元年，帶動「彩虹旅遊」熱潮，「彩虹周」已有68國超過2.1萬人訂房，2019年度的彩虹旅遊商機創下歷年新高。

Airbnb、Hotels.com等各大訂房網紛紛推出「同志友善訂房」選擇，以及各樣貼心導覽手冊、彩虹旅行組，搶進彩虹商機；KKday也推出「一日限定彩虹商品」。台灣最大客製化境內旅行社MyTaiwanTour（飛亞旅行社），除了推出特色遊程，也提供私藏景點，像是造訪全球唯一的同性姻緣廟宇「兔兒神殿」，也推薦遊客造訪各大「變裝皇后秀」。

隨著今年遊行路線改變，往東區延伸，訂房網的統計資料顯示，房客在彩虹周的訂房也由過去集中在萬華、中正區，轉往大安與信義區移動，平均訂房天數也由去年的3天，延長為今年的4天。據了解，將有超過68個國家與地區的旅客來台參與盛會，而彩虹周造訪大台北地區的10大客源地依序為：台灣、馬來西亞、新加坡、香港、美國、菲律賓、韓國、泰國、中國大陸與日本。

亞洲第一對登記合法的新婚夫夫「小銘小玄」推薦來台旅客前往「西門紅樓」。身為台灣保存最古老完整的三級古蹟，在日間是必訪的歷史特色景點；到了夜晚，紅樓周遭廣場則會搖身一變成為同志族群的熱門聚集地。

同志遊行之餘，Airbnb也分享各種休閒去處。像是台北最繁盛的商業及物資集散中心的大稻埕，如今已經蛻變為文青與文化旅行者熱愛的最「潮」景點；也可以在慵懶的早晨前往永樂市場，品嘗各種台灣特色傳統小吃；或到迪化街走逛各種青草藥材、特色南北貨；此外，廣場不定期舉辦的各種市集，也能在此處挑選充滿台灣特色的伴手禮，逛累了，還有保留古式建築風格的文青咖啡廳欣賞台灣舊文化之美。

喜愛藝術作品的旅客推薦，有公館的「寶藏巖國際藝術村」，可欣賞來自國內外藝術家在台灣工作及展覽的空間，同時也保留時代縮影的街道景觀。「新富町文化市場」在日治時期曾是市場的市定古蹟，2017年後全新開放，遊客可以在這裡從歷史、藝文到美食等不同面向認識台灣。

KKday花藝彩虹紋身。圖／KKday提供
KKday花藝彩虹紋身。圖／KKday提供
分享
台灣領先亞洲開放同性婚姻合法化。圖片來源／weniliou _ Shutters...
台灣領先亞洲開放同性婚姻合法化。圖片來源／weniliou _ Shutterstock.com
分享
Airbnb推出「房東彩虹旅遊導覽」，邀請全球旅客感受台灣「好厝邊」的人情味。圖...
Airbnb推出「房東彩虹旅遊導覽」，邀請全球旅客感受台灣「好厝邊」的人情味。圖／Airbnb提供
分享
Hotels.com的「#PrideAndGo彩虹旅行組」，雙雙對對超幸福。圖／...
Hotels.com的「#PrideAndGo彩虹旅行組」，雙雙對對超幸福。圖／Hotels.com提供
分享

訂房同志遊行
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

今晨間低溫19度 北台灣雲多偶飄雨

2019-10-26 04:52

新北環狀線／不需繞進北市 大坪林到板橋20分鐘

2019-10-25 23:14

桃機今年已6起地安 交部開罰

2019-10-25 23:43

10萬劑自費流感疫苗 民眾搶打

2019-10-25 23:46

影／老婆給驚喜！尪生日蛋糕拉出「一長串檳榔」 網笑瘋：讓你一次吃個夠

2019-10-26 12:00

賀陳旦：討論重大建設別用「平權、平等」道德字眼

2019-10-26 11:47

連公車票價都難以平權 學會：高鐵延伸不只是交通問題

2019-10-26 11:42

同志遊行將開始 Google map現彩虹

2019-10-26 11:38

熱門文章

台大婦產科名醫堅信「胎夢」 女嬰綺綺奇蹟重生

2019-10-25 22:08

月薪12萬超想走人？ 他爆幕後真相：心會累

2019-10-25 16:22

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top