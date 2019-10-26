同志遊行日帶動「彩虹旅遊」熱！68國超過2.1萬人訂房

2019-10-26 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ／即時報導



經歷今年5月17日立法院三讀通過，台灣領先全亞洲，開放同性婚姻合法化，今(10月26日)舉辦的台灣同志遊行也吸引更多國際旅客來台參與。以Airbnb統計，具紀念意義的台灣同婚元年，帶動「彩虹旅遊」熱潮，「彩虹周」已有68國超過2.1萬人訂房，2019年度的彩虹旅遊商機創下歷年新高。

Airbnb、Hotels.com等各大訂房網紛紛推出「同志友善訂房」選擇，以及各樣貼心導覽手冊、彩虹旅行組，搶進彩虹商機；KKday也推出「一日限定彩虹商品」。台灣最大客製化境內旅行社MyTaiwanTour（飛亞旅行社），除了推出特色遊程，也提供私藏景點，像是造訪全球唯一的同性姻緣廟宇「兔兒神殿」，也推薦遊客造訪各大「變裝皇后秀」。

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隨著今年遊行路線改變，往東區延伸，訂房網的統計資料顯示，房客在彩虹周的訂房也由過去集中在萬華、中正區，轉往大安與信義區移動，平均訂房天數也由去年的3天，延長為今年的4天。據了解，將有超過68個國家與地區的旅客來台參與盛會，而彩虹周造訪大台北地區的10大客源地依序為：台灣、馬來西亞、新加坡、香港、美國、菲律賓、韓國、泰國、中國大陸與日本。

亞洲第一對登記合法的新婚夫夫「小銘小玄」推薦來台旅客前往「西門紅樓」。身為台灣保存最古老完整的三級古蹟，在日間是必訪的歷史特色景點；到了夜晚，紅樓周遭廣場則會搖身一變成為同志族群的熱門聚集地。

同志遊行之餘，Airbnb也分享各種休閒去處。像是台北最繁盛的商業及物資集散中心的大稻埕，如今已經蛻變為文青與文化旅行者熱愛的最「潮」景點；也可以在慵懶的早晨前往永樂市場，品嘗各種台灣特色傳統小吃；或到迪化街走逛各種青草藥材、特色南北貨；此外，廣場不定期舉辦的各種市集，也能在此處挑選充滿台灣特色的伴手禮，逛累了，還有保留古式建築風格的文青咖啡廳欣賞台灣舊文化之美。