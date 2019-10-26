以日本新幹線為鑒 鐵道學會：高鐵延伸將更依賴大都市

2019-10-26 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北即時報導



行政院、交通部喊出高鐵延伸屏東、宜蘭等政策方向，要帶動交通平權以及區域發展。不過，台灣鐵道暨國土規畫學會指出，光解決交通問題，忽視南部等地區的經濟、產業發展，反而會造成磁吸效應，導致更嚴重的區域不平衡。學會理事長吳易翰以日本新幹線為例，交通無疆界的模式就沒有疏散核心都市，造成更加的依賴。

台灣鐵道暨國土規畫學會今天舉辦「鐵道與國土規畫的對話」學術研討會，研討會串接鐵道國土規畫、高鐵通車十年陸運改變等議題進行討論交流。吳易翰表示，軌道建設應該站在國土發展上，連結人民生活與產業，而不是各個系統的發展與想像。

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以高鐵延伸屏東為例，吳易翰表示，從依賴理論來看，高鐵延伸到屏東，不但無法使南部與中北部的經濟分庭抗禮，甚至將讓人口加速流往高薪與好找工作的地方，也就是中北部，將導致更嚴重的依賴以及不平衡。高鐵延伸無法分散北部的發展能量，反而更保持與集中發展。

吳易翰表示，日本規畫路網延伸，本來也是想要達到無疆界（No Frontier）的模式，希望可以透過新幹線，疏散核心都市，現在他們卻發現完全錯誤，帶來更嚴重的集中與不平衡的問題。