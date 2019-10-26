囝仔人有耳無嘴？三成兒少表示「說了大人也不會聽」

2019-10-26 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ／台北即時報導



囝仔人只能有耳無嘴？兒福聯盟今公布調查，發現只有二成三的國中小學童會積極表達對社會議題的看法，最多的理由是說了大人也不會聽、曾因此被大人斥責。兒盟表示，兒少爭取自身權益是最近的世界趨勢，但國內大多是明星高中生等菁英兒少參與培力，其實弱勢兒少更沒自信、更不敢爭取自身權益。

多數歐美國家法定成年年齡為18歲，日本2016年也將民法成年下修為18歲，台灣民法仍為20歲，民間團體一直呼籲立委修民法調降法定成年年齡。

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兒盟今年對國內11到14歲共1687名兒童進行表意行為網路調查，發現八成四的國中小學童認為社會議題與自己息息相關、值得關注，但只有二成三會積極表達看法，且年紀越大越不願表達。問卷問他們不願表達的原因，三成四受訪者表示「說了大人也不會聽」，三成一表示自己「曾因表達意見被大人斥責」。

今天下午兒少代表會在一場兒少高峰會中站上立院質詢台，質詢立委與政府代表，展現 「囝仔人，有耳也要有 嘴」 的新潮流。

兒盟表示，國際的「兒童權利公約」已將兒童表達意見權利列為四大基本原則之一，大人不應再忽略小孩意見，而要積極培育他們成為理性公民。近兩年兒盟也投入兒少培力活動，盼透過教育培養兒少的獨立思考、參與公共事務能力。

投入敘利亞未成年難民培力的德國實務工作者、「無成年人陪同未成年難民聯邦協會」董事穆罕默德．尤尼（Mohammed Jouni）表示，成功的兒少培力，意味著他們會變得「叛逆」，懂得用理性意見反對大人的決定。整個社會價值觀也要跟著改變，才能助兒少「登大人」，成為民主社會的一份子。

尤尼指出，18歲是合理的成年法定年齡，多數國家都已這麼做。德國甚至考慮將投票年齡下修為16歲，不過這要整個教育系統支持。他說，德國經歷納粹時代，教育上力求以民主取代國族主義。如果一國的教育沒辦法讓學生了解民主意涵、培養獨立思考力，就不適合下修。

尤尼還說，弱勢兒少自信不足，更需培力。敘利亞未成年難民能在德國念書，不過常被視為易犯罪的偏差青少年，降低他們的上學意願。他的團隊用戲劇的方式，安排難民兒少演示自己遇到的困難，並討論如何解決，以及如何積極參與事務，作為群體中的一份子。