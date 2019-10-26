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台灣虎航2019年招考客艙組員五千選五十

2019-10-26 10:26攝影中心 記者林俊良／即時報導

台灣虎航今天在台北松山園區舉辦2019年招考客艙組員初試，台灣虎航配合未來航網及機隊擴大，再度招募客艙組人員，開放履歷投遞超過5000位求職者報名，初步篩選後1300名求職者符合資格，今天舉行初試甄選，11月初進行複選，預計錄取50名，競爭非常激烈。這批入取者將成為虎行開航後，第16批空服員，預計2020年農曆年後開始受訓。

台灣虎航今天舉行2019年招考客艙組員初試甄選，競爭非常激烈。記者林俊良／攝影
台灣虎航今天舉行2019年招考客艙組員初試甄選，競爭非常激烈。記者林俊良／攝影
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台灣虎航招考2019年客艙組員，應徵者必須通過嚴苛的語言能力臨場反應及體能測試。...
台灣虎航招考2019年客艙組員，應徵者必須通過嚴苛的語言能力臨場反應及體能測試。記者林俊良／攝影
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台灣虎航今天舉行2019年招考客艙組員初試甄選，競爭非常激烈。記者林俊良／攝影
台灣虎航今天舉行2019年招考客艙組員初試甄選，競爭非常激烈。記者林俊良／攝影
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台灣虎航求職空服員
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