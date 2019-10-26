親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

警男友騎車載送惹議　屁蛋妹：流產是我不對不該上警車

對岸也有「亡國感」 憂小孩娘化 竟扯出中情局陰謀！

醫師感動！推翻文獻的存活零機率 骨癌男孩自北醫畢業

2019-10-26 10:09聯合報 記者羅真／台北即時報導

胡逸庠在四、五歲的時候，大腿發生惡性骨肉瘤，是當時全國最小的骨癌患者。經歷移植、癌細胞轉移、放射線治療等磨難，胡逸庠已長大成人並順利從醫學相關領域畢業，完成小時候的心願。台北榮總副院長陳威明今在「亞太骨科醫學會理事長論壇」分享這個故事，他說，勇敢抗病的胡逸庠教會他，不放棄任何希望，或許真會有奇蹟出現。

胡逸庠確診以後，骨庫找不到如此年幼孩童的骨頭，按常規可能需要截肢，但醫師不忍年幼的他從此失去行動能力，決定嘗試以成年女性的肩關節移植作為胡逸庠的髖關節。但這塊骨頭不夠強壯，移植後發生斷裂，醫師再為他換上自行設計的人工關節，終於成功。

不料術後兩年，又檢查到癌細胞轉移到脊椎等處。文獻顯示，這樣的情況存活率趨近於零，醫療團隊仍嘗試為他進行放射線治療。約莫十年後，身高漸漸拉高的他，雙腳出現10多公分的落差，不過那次已可接受成人捐贈的骨頭。

與死神拚博的過程歷經近百次手術與化放療，如今胡逸庠已長大成人、行動自如。他不放棄希望、經常笑臉迎人，曾獲得總統教育獎肯定，後來考上台北醫學大學且畢業了。現在經常赴醫院擔任義工，以自己的生命經驗鼓勵癌症病友，再低潮也要抱持希望。

中華民國骨科醫學會今舉辦年度聯合學術研討會，規劃了「亞太骨科醫學會理事長論壇」，邀世界各國骨科醫學會理事長齊聚一堂。除了介紹自己國家骨科發展現況與未來的專業交流，也請理事長們分享自己骨科服務生涯中最具啟發意義的個案，做心靈交流。

中華民國骨科醫學會理事長陳威明就在會中分享上述故事，他說，病人是醫生的老師，胡逸庠教會他，即使如此年幼的孩子發生骨癌轉移，只要不放棄任何希望，或許真會有奇蹟出現，「這大大給予我們繼續往前走的動力，鼓舞我們繼續堅持作對的事情去救更多人」。

與死神拚博的過程歷經近百次手術與化放療，胡逸庠已長大成人，從台北醫學大學畢業。圖...
與死神拚博的過程歷經近百次手術與化放療，胡逸庠已長大成人，從台北醫學大學畢業。圖／取自胡逸庠臉書
分享

癌細胞中華民國醫師
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

今晨間低溫19度 北台灣雲多偶飄雨

2019-10-26 04:52

新北環狀線／不需繞進北市 大坪林到板橋20分鐘

2019-10-25 23:14

桃機今年已6起地安 交部開罰

2019-10-25 23:43

10萬劑自費流感疫苗 民眾搶打

2019-10-25 23:46

囝仔人有耳無嘴？三成兒少表示「說了大人也不會聽」

2019-10-26 10:34

台灣虎航2019年招考客艙組員五千選五十

2019-10-26 10:26

有肝癌訊號找不到？新科技「超音波對比劑」看見了

2019-10-26 09:02

中南部金馬空品「橘色警戒」 慎防瞬間紅害

2019-10-26 04:51

健康你我他／說服保守媽媽 做乳癌篩檢

2019-10-26 00:02

輕忽腳底黑色素瘤 變腹股溝網球

2019-10-26 00:02

10罕病＋1疾病 最快下月納病主法

2019-10-26 00:02

科普好健康／藥怎麼吃？談藥物性食道潰瘍

2019-10-26 00:02

李登輝「御醫」獲醫奉獎 憂研究型醫師斷層

2019-10-25 23:49

新北環狀線第一期初勘 預計年底通車

2019-10-25 23:11

幸運兒是你？大樂透頭獎1億一人獨得 獎落彰化

2019-10-25 22:30

台大婦產科名醫堅信「胎夢」 女嬰綺綺奇蹟重生

2019-10-25 22:08

1/6肝癌新增案例 靠射頻消融手術解決

2019-10-25 21:22

環狀線降噪工程不需完成即可履勘 居民：降噪時好時壞

2019-10-25 20:57

看見跨性別！台灣首場跨性別遊行 逾1200人參加

2019-10-25 20:23

桃機地勤狂出包 桃園航勤肇事三次重罰30萬元

2019-10-25 20:08

她叫外送開門竟見「真熊貓」敬業送餐 網讚：五星給起來！

2019-10-25 20:00

吃小米粥就是要加這個 網友：不加它我不吃

2019-10-25 16:59

首次公告第5類疾病 最快下月10罕病＋1疾病納病主法

2019-10-25 16:31

入秋首波鋒面再等等 下周二雨勢明顯高溫剩24度

2019-10-25 16:23

媽祖指示南方尋醫 婦女治癒頸脊椎宿疾

2019-10-25 15:55

草莓無論中英文都叫「莓」事實上竟然是一場誤會？

2019-10-25 15:36

隆乳填充物恐罹罕見癌症 FDA：警語應更強烈更詳細

2019-10-25 15:35

遊覽車例假日遊清境不再怕怕 公路總局同意假日放行

2019-10-25 15:24

全台103溫泉店家補助泡湯 申請訣竅懶人包來了

2019-10-25 14:46

進口雜糧便宜 國產銷售陷困境

2019-10-25 14:23

冷還有更冷 低溫特報分級黃、澄、紅燈示警

2019-10-25 14:22

中油未照SOP 桃機再爆地安事件

2019-10-25 14:20

國旅秋冬遊加碼泡湯優惠 確定11月1日上路

2019-10-25 14:20

台鐵設置寵物友善車廂？政院月底討論

2019-10-25 14:19

長者生病更要動一動 國健署推提早介入復健計畫

2019-10-25 14:16

細菌也有「金鐘罩」？生物膜造成傷口不癒合 醫籲留意

2019-10-25 14:10

美中貿易談判順利 預估下周汽油凍漲、柴油漲1角

2019-10-25 13:27

三總成立國內首座微量元素研究中心 首瞄準三大研究

2019-10-25 13:00

病態性肥胖致中風 切胃減重半年瘦46公斤

2019-10-25 12:26
看更多

熱門文章

台大婦產科名醫堅信「胎夢」 女嬰綺綺奇蹟重生

2019-10-25 22:08

月薪12萬超想走人？ 他爆幕後真相：心會累

2019-10-25 16:22

全台103溫泉店家補助泡湯 申請訣竅懶人包來了

2019-10-25 14:46

影／新竹市立動物園12月28日重新開放 挑戰遊戲拿好禮

2019-10-25 12:27

遊覽車例假日遊清境不再怕怕 公路總局同意假日放行

2019-10-25 15:24

竹市昆蟲館26日亮相 世界最大、最美蟲蟲免費參觀

2019-10-25 14:11

才開幕半年！新加坡「琥珀天丼」11月1日熄燈

2019-10-25 18:15

幸運兒是你？大樂透頭獎1億一人獨得 獎落彰化

2019-10-25 22:30

血汗哥年收400萬嘆不想當老闆 網友揭身分驚呆

2019-10-25 17:55

每日星座運勢／牡羊與異性特別有緣　事業特別順利

2019-10-26 00:00

吃小米粥就是要加這個 網友：不加它我不吃

2019-10-25 16:59

家人「付租金」同住新屋？ 網友急勸：將來結婚很麻煩

2019-10-25 12:52

新北環狀線第一期初勘 預計年底通車

2019-10-25 23:11

新北環狀線／不需繞進北市 大坪林到板橋20分鐘

2019-10-25 23:14

入秋首波鋒面再等等 下周二雨勢明顯高溫剩24度

2019-10-25 16:23

台鐵有親子車廂…為何不能有寵物友善車廂？月底討論

2019-10-25 11:31

媽祖指示南方尋醫 婦女治癒頸脊椎宿疾

2019-10-25 15:55

國旅秋冬遊加碼泡湯優惠 確定11月1日上路

2019-10-25 14:20

小吃店徵人限女性罰10萬引民怨 勞工局建議中央修法

2019-10-25 14:53

環狀線降噪工程不需完成即可履勘 居民：降噪時好時壞

2019-10-25 20:57

梧桐塔羅占卜：我能在交友軟體遇見真愛嗎？

2019-10-25 13:31

高雄永安濕地快水乾見底 黑面琵鷺度冬棲地GG了

2019-10-25 11:06

10萬劑自費流感疫苗 民眾搶打

2019-10-25 23:46

近三年暑假全球前十最想來台觀光的旅客 香港排第一

2019-10-25 11:28

桃機地勤狂出包 桃園航勤肇事三次重罰30萬元

2019-10-25 20:08

大樂透1億頭獎1注獨得 獎落彰化

2019-10-25 23:00

換上浴衣邊吃邊玩 史上最好玩好拍的日本展就在信義區

2019-10-25 17:51

草莓無論中英文都叫「莓」事實上竟然是一場誤會？

2019-10-25 15:36

桃機地安事件半數中油惹禍 中油：已懲處、強化訓練

2019-10-25 11:34

診所只替幼兒打半支流感疫苗？ 疾管署確認無此事

2019-10-25 11:54

看見跨性別！台灣首場跨性別遊行 逾1200人參加

2019-10-25 20:23

夢幻雞翅必吃！名古屋「世界的山將」2店新增6款便當

2019-10-26 00:03

今晨間低溫19度 北台灣雲多偶飄雨

2019-10-26 04:52

修杰楷花10幾萬先斬後奏 台中DELVAUX開幕自己買起來

2019-10-25 18:27

新北捷運環狀線預計年底通車 邀蔡總統見證

2019-10-25 22:18

首次公告第5類疾病 最快下月10罕病＋1疾病納病主法

2019-10-25 16:31

從萬聖節玩到元宵節 2020台灣燈會拚史上最長

2019-10-25 11:14

烤鰻魚、天丼還有烏龍麵！「三角守破離」消費現抵50元

2019-10-25 20:12

病態性肥胖致中風 切胃減重半年瘦46公斤

2019-10-25 12:26

1/6肝癌新增案例 靠射頻消融手術解決

2019-10-25 21:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top