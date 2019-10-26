醫師感動！推翻文獻的存活零機率 骨癌男孩自北醫畢業

2019-10-26 10:09 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ／台北即時報導



胡逸庠在四、五歲的時候，大腿發生惡性骨肉瘤，是當時全國最小的骨癌患者。經歷移植、癌細胞轉移、放射線治療等磨難，胡逸庠已長大成人並順利從醫學相關領域畢業，完成小時候的心願。台北榮總副院長陳威明今在「亞太骨科醫學會理事長論壇」分享這個故事，他說，勇敢抗病的胡逸庠教會他，不放棄任何希望，或許真會有奇蹟出現。

胡逸庠確診以後，骨庫找不到如此年幼孩童的骨頭，按常規可能需要截肢，但醫師不忍年幼的他從此失去行動能力，決定嘗試以成年女性的肩關節移植作為胡逸庠的髖關節。但這塊骨頭不夠強壯，移植後發生斷裂，醫師再為他換上自行設計的人工關節，終於成功。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

不料術後兩年，又檢查到癌細胞轉移到脊椎等處。文獻顯示，這樣的情況存活率趨近於零，醫療團隊仍嘗試為他進行放射線治療。約莫十年後，身高漸漸拉高的他，雙腳出現10多公分的落差，不過那次已可接受成人捐贈的骨頭。

與死神拚博的過程歷經近百次手術與化放療，如今胡逸庠已長大成人、行動自如。他不放棄希望、經常笑臉迎人，曾獲得總統教育獎肯定，後來考上台北醫學大學且畢業了。現在經常赴醫院擔任義工，以自己的生命經驗鼓勵癌症病友，再低潮也要抱持希望。

中華民國骨科醫學會今舉辦年度聯合學術研討會，規劃了「亞太骨科醫學會理事長論壇」，邀世界各國骨科醫學會理事長齊聚一堂。除了介紹自己國家骨科發展現況與未來的專業交流，也請理事長們分享自己骨科服務生涯中最具啟發意義的個案，做心靈交流。