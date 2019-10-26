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中南部金馬空品「橘色警戒」 慎防瞬間紅害

2019-10-26 04:51聯合報 記者吳姿賢／即時報導

環保署空氣品質監測網預報，今天北部及東半部擴散條件較佳，中部內陸地區及雲嘉南以南位於下風處，汙染物易累積，午後光化作用影響，傍晚臭氧濃度偏高，入夜後趨緩；雲嘉南地區因沿海風速較強，午後短時間可能發生地表揚塵現象。

今天各地空品，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區、馬祖金門為「橘色提醒」等級，高屏局部地區、馬祖及金門傍晚至晚間可能達紅色警示等級。

空品監測網指出，明天東北風稍減弱，北部及東半部擴散條件仍佳，中部內陸地區及雲嘉南以南位於下風處，汙染物易累積，午後受光化作用影響須留意臭氧濃度上升情形。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部及竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

28日環境風場逐漸轉為偏東風，中部以南地區位於背風面，擴散條件轉差，且午後因光化作用影響致臭氧濃度易偏高。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部及竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

中部雲嘉南高屏連三天空品達到橘色提醒等級。圖／取自空品監測網
中部雲嘉南高屏連三天空品達到橘色提醒等級。圖／取自空品監測網
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