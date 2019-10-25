台大婦產科名醫堅信「胎夢」 女嬰綺綺奇蹟重生

2019-10-25 22:08 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ／台北即時報導



許多女性在懷孕之前，做過胎夢，例如，在美麗綠色草地上，遇到一個小男孩，他跟孕婦說: 「你當我媽媽好嗎?」，後來不久就懷孕了。台大婦產科名醫施景中在臉書貼文，以「三生石上舊精魂」為題，描述親身經歷的奇特接生過程，情節感人，近萬人按讚。

施景中於貼文表示，他絕對相信轉世，古今東西相關的傳聞很多，轉世這個美麗的傳說，和婦產科有關的，就是「胎夢」。

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不論是東方或西方，自古以來都有胎夢的豐富記載。所謂胎夢，有人說是小孩和母親的多生多世的願力心理聯結，讓她們在相聚之時得到預兆。也有人用榮格學說裡的人類集體潛義識來解釋。

今天，雖然比預定的週數早了一些，而且有一些波折，施景中還是把綺綺順利地接到這世界上。

在手術檯上，看著寶寶，問祂說：「妳是綺綺嗎？」、「記不記得我？ 」

寶寶盡情放聲大哭，沒有回答。

人說菩薩有隔胎之迷，想來她可能來之前，喝了忘川水或孟婆湯，上輩子的記憶暫時被蒙蔽了。

寶寶一直大哭，直到抱到媽媽身邊，瞬間就停止了哭聲。

下了手術檯，施景中抱著寶寶，同仁將祂包地舒舒服服的，抱起來很暖和。

他看著祂，祂也看著他。

施景中說，綺綺父母非常開明溫和，不會把祂當綺綺教養。但媽媽說等祂長大後，會告訴祂這一切。