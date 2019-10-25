1/6肝癌新增案例 靠射頻消融手術解決

2019-10-25 21:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北即時報導



台灣每年約有一萬名的肝癌新增案例，其中1／6選擇使用射頻消融作為首次治療方式，一部分復發腫瘤的個案也可以接受射頻消融，亞洲腫瘤消融學會今於嘉義長庚展開，國內外多達300多位專家與會，今還安排現場實務示範最新技術。

80歲劉姓男子是名慢性C肝患者，健康檢查發現右葉有8公分的腫瘤，因不適合手術治療，接受兩次栓塞治療後，還有很大部分的腫瘤存活，經超音波檢查，發現有一條很大直徑的動脈來供應腫瘤，於是醫師先將供應血管做射頻消融阻斷血流後，再做多針同時消融，完全消除了大腫瘤。術後病人接受了C肝口服抗病毒治療，目前恢復良好。

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嘉義長庚醫院副院長、肝膽胃腸科醫師盧勝男表示，射頻消融（RFA）或稱為電燒，運用原理的是在超音波的精確導引下，將電極針插入腫瘤部位，電極針再釋放出射頻能量，這些射頻能量經由離子激化轉換為熱能，進一步促使局部組織的凝固性懷死，而達到治療的目的。

盧勝男說，射頻消融是一種微創治療，外表只有針孔，而且局部損傷也很少，對早期肝癌而言，完全消除腫瘤的成功率約86％，局部再發率與合併症則小於5％，可見射頻消融在肝癌治療上具有非常大的潛力。

不過，雖然在超音波導引下將電極針插入腫瘤似乎很簡單，但還是有一些困難的病例，如超音波看不到腫瘤部位、沒有適當的進針途徑、周圍有易受傷的組織如腸子、膽囊等，就需要較高的技術或科技的協助，才能達到消融的效果。

為提高射頻消融的治療品質，目前醫學界有諸多的新技術和新科技，「影像融合技術」和「超音波對比劑」只是其中的兩種。隨著這些醫療科技的不斷進步，消融腫瘤的範圍從最早的半徑1.5公分，已擴大到目前的4公分左右，未來可望將腫瘤區域完全消融，而無殘存的腫瘤細胞。