環狀線降噪工程不需完成即可履勘 居民：降噪時好時壞
捷運新北環狀線第一階段預計今年底通車，今由台北市捷運局辦理初勘，今晚近7點半開完總結會議；由初勘召集人兼機電組組長吳翼貽公布結果，有12項履勘前需改善事項、13個一般注意改善事項，及7項後續建議改善事項。而捷運沿線民眾最在意的「降噪」則放在一般注意及後續改善事項，等同不用完成即可申請履勘；吳翼貽說「如果希望在履勘前完成的話，簡直要捷運局的命好了。」
依據總結會議評定結果，履勘前須改善事項包括改善列車緊急通話器與行控中心通話品質；應改善電聯車月台門、號誌系統、通訊系統等子系統的不穩定性；另，景安站由環狀線及中和線共用1號出入口，若景安站連通道至1號出入口間發生火災事件，月台層旅客緊急撤離程序應完備等。
而沿線民眾最在意的降噪工程，新北市捷運局長李政安表示，初勘前噪音改善成果已具成效。7月起，投入2億1千萬元，將沿線約3148公尺隔音牆性能提升，阻隔列車行經時發出的噪音，也透過加裝軌道自動潤滑設備並持續調校，改善小轉彎半徑高頻尖銳噪音。從原本噪音量測達85分貝，到後來75分貝，且幾乎無尖銳聲音。
不過3148公尺隔音牆改善還未完成，以「沿線增設隔音牆改善工程尚未完成的路段，需於通車前改善完成」列在一般注意改善事項，意即不需要完成即可報請履勘；新北市捷運局表示，因為隔音牆施工需要利用夜間軌道斷電時做，所以分段施工，會持續做完。
另外，機電組也特別提出，其他噪音改善列入後續建議改善事項中，依照規定「依權責參辦」，不像一般注意事項須由市府列管；車站評估增設博愛座椅等也列在後續建議事項中。
記者今實際搭乘環狀線從十四張站到新北產業園區站，整路堪稱平順，因鄰近民宅因此有許多隔音牆，且遇到轉彎放低速度，時速約10到20公里。附近住宅最在意的噪音，因非按照一般營運出車，潤滑劑不足，加上過站不停速度較快，因此車上多少有煞車音。
實際上，環狀線第一階段因在板橋及中和多處緊鄰民宅，鋼輪摩鋼軌的聲音早就讓民眾不堪其擾，一名住在板橋縣民大道上東方富域社區的陳姓民眾今天受訪時表示，「雖然整體降噪有改善，但仍非常不穩定，且早上都會被吵醒」。
新北市捷運局指出，在台北市捷運局及台北捷運公司完成履勘前應改善事項後，計畫預計11月初提報交通部履勘、11月底辦理履勘，12月中旬前完成營運前須改善事項，並報請交通部核准營運，交通部同意營運後，將由新北市長侯友宜擇定通車日期，由雙北協調籌備通車典禮等作業，預計今年底通車。
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