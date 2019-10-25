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高中生也可提行政訴訟 教育部呼籲學校依法行政

2019-10-25 20:25聯合報 記者陳宛茜／即時報導

司法院大法官會議今天做出釋字第784號解釋，各級學校學生認為權利因學校的教育或管理措施而受侵害時，可以依法提起行政訴訟救濟，沒有特別限制必要。針對此一解釋，教育部表示將提醒各級學校對學生所為之公權力措施時，應注意踐行行政程序及依法行政，以維護學生權利。

教育部表示，大法官784號解釋宣示了各級學校學生認其權利因學校之教育或管理等公權力措施而遭受侵害時，即使非屬退學或類此之處分，亦得按相關措施之性質，依法提起相應之行政爭訟程序以為救濟，無特別限制之必要。

解釋文也提到，學校基於教育目的或維持學校秩序，對學生所為之教育或管理等公權力措施（例如學習評量、其他管理、獎懲措施等），是否侵害學生之權利，仍須根據行政訴訟法或其他相關法律之規定，依個案具體判斷，尤應整體考量學校所採取措施之目的、性質及干預之程度，如屬顯然輕微之干預，即難謂構成權利之侵害。又即使構成權利之侵害，學生得據以提起行政爭訟請求救濟，教師及學校之教育或管理措施，仍有其專業判斷餘地，法院及其他行政爭訟機關應予以較高之尊重。

教育部指出，釋字784號變更382解釋之內容，維護各級學校學生行政爭訟權，更能保障各級學校學生權利。大法官曾於民國100年釋字684號中針對大學生行政爭訟權做出解釋；784號則更進一步維護各級學校學生行政爭訟權。教育部將提醒各級學校對學生所為之公權力措施時，應注意踐行行政程序及依法行政，以維護學生權利。

教育部。本報資料照片
教育部。本報資料照片
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