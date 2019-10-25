海運更友善 航港局網頁可查客船無障礙服務了
2019-10-25 20:25
聯合報 記者吳姿賢
／即時報導
為提升海運無障礙友善環境，交通部航港局今天表示，航港局全球資訊網將新增五項無障礙服務圖示，包括客船出入口淨寬不小於80公分、設有輪椅席位、有無障礙廁所、提供專人協助服務、完全符合無障礙。民眾搭乘大眾運輸航線客船前，可預先查詢欲搭乘客船的無障礙服務相關資訊，方便行程規畫。
航港局局長郭添貴指出，進步的社會應更加重視身障者之基本權益，根據衛生福利部統計，台灣身障者約占總人口數5%，其中又以肢體障礙者占比最高，航港局將身障者最為需要的資訊，以圖示方式揭露於網頁，讓民眾掌握客船無障礙服務，促使台灣海運環境更友善。
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中華民國身心障礙聯盟常務理事劉金鐘表示，新增無障礙服務圖示，對身心障礙者搭乘船舶很有幫助且讓人安心，這項服務簡單易懂且很有創意，讓人能在搭船之前獲得該船有那些無障礙設施與服務，是身心障礙者出遊旅行獲得交通資訊的重要管道，值得肯定。
航港局說，無障礙服務圖示上路後，民眾只要在航港局全球資訊網上，查詢船舶資訊時，也同步得到無障礙資訊，乘坐輪椅民眾可了解客船的出入口淨寬、輪椅席位、無障礙廁所、專人協助及完全符合無障礙相關資訊，更有助於選擇到最適合自己搭乘的客船。
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