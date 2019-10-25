看見跨性別！台灣首場跨性別遊行 逾1200人參加

2019-10-25 20:23 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ／台北即時報導



今年是台灣的「同婚元年」，第17屆台灣同志遊行將於明天舉辦，而台灣第一次的跨性別遊行今晚也於西門町登場，逾1200人參加，一起在熱鬧的西門町街頭高喊「我跨我驕傲」、「愛男愛女我決定，做男做女我作主」，盼社會大眾在關注同性婚姻合法化之餘，也能看見、理解跨性別的處境。

台灣同志諮詢熱線協會常務監事童楚楚表示，今年5月台灣正式通過同性婚姻合法化，在婚姻平權議題立下亞洲第一的里程碑，但相較於女同、男同志與雙性戀，跨性別（Transgender）和陰陽人（或稱雙性人，Intersex）及其他多元性別朋友的困境，仍較不為人所知，希望社會傾注相對多資源在同婚議題的同時，也能看到不同族群的需求與生命困境，「不是同婚通過了，一切問題就解決。」

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童楚楚指出，跨性別朋友在家庭、校園、職場面對的衝突更劇，光是想要進行性別重置手術，跟家人出櫃、溝通就是一大難關，「是比性傾向還更大的櫃子」，在職場上若要轉換性別身分，也須顧慮是否影響公司行政作業、職場升遷、同事互動等。

勵馨基金會執行長紀惠容則說，跨性別族群受暴機率比同志更高，且很多人是從小就遭受性別暴力，卻常是被社會忽略的一群，呼籲受害者勇敢對外求救。

參加遊行的小ya說，身為一名跨性別者，生活中最常遇到如廁困擾，進到廁所時總會遭受異樣眼光，他認為今天的跨性別遊行別具意義，能讓更多人看見跨性別。