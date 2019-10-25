鬆口氣！金門高粱遭秋行軍蟲危害 產量影響有限
2019-10-25 20:23
聯合報 記者吳姿賢
／即時報導
金門高粱7月底爆發大面積秋行軍蟲入侵危害，超過1700公頃耕作面積受損，農委會防檢局今天表示，緊急投入防治作業後，防治率達八成以上，目前金門高粱已陸續採收，截至昨天收成面積近200公頃，單位產量可達每公頃1700公斤，接近過往高粱栽培最高產量。
應變小組指出，目前秋行軍蟲防治仍屬第二階段緊急防治，相關防治藥劑與第一次施藥工資仍由政府負擔，而國內玉米田區經過去幾個月實際觀察發現，秋行軍蟲偏好取食作物幼嫩生長期，當田區新植玉米生長高度約10公分時，秋行軍蟲雌成蟲即會產卵為害，隨玉米生長至輪生期，老熟幼蟲即可入土化蛹，此時植株常可見嚴重食痕，但不易發現幼蟲。
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因此，作物苗期階段為秋行軍蟲最佳防治時機，當幼蟲尚未鑽蛀進入作物心葉，施用藥劑容易接觸到蟲體，防治效果好，且施藥1至2次後，即可大幅控制疫情，無須使用4次藥劑。
應變小組強調，二期作國內轉（契）作硬質玉米及青割玉米產區集中雲嘉南，隨栽培時間順序，秋行軍蟲疫情9月底起一路從雲林南移，雲嘉地區目前正依施藥時程進行化學防治，雲林通報案件逐漸減少，但本周台南市出現大面積硬質玉米田區受害。
應變小組說，秋行蟲防治藥劑並無預防效果，呼籲農民栽培初期加強自主田間巡查，一旦發現秋行軍蟲趕緊通報，把握防治時機，是防治秋行軍蟲最有效方法，切勿放任田區蟲體滋生，影響整體防疫。
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