桃機地勤狂出包 桃園航勤肇事三次重罰30萬元
2019-10-25 20:08
聯合報 記者吳姿賢
／即時報導
桃園機場地勤安全今年狀況連連，至今發生六起須停機檢修的地安事件，高於一年最多五起的國際標準，另有兩起航空器輕微受損的違規事件。交通部今宣布開罰長榮航勤六萬元、桃園航勤卅萬元，中油更因三度肇事，桃機擬首度祭出懲罰性違約金，但交通部非中油主管機關，已建議經濟部依石油管理法開罰十萬至五十萬元。
最近一起地安事件發生在本月廿二日晚間，中油未將油管分離虎航航機就移動油栓車，導致航機右翼加油孔損傷並漏油，加油員沒通報，隔天虎航調閱監視器才發現「出包」。
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根據國際標準，每十萬架次只能發生兩起地安事件，桃機一年廿五萬架次頂多只能發生五起，今年六起事件已超標，中油占三件，桃園航勤兩件、長榮航勤一件。另有兩起違規事件，桃園航勤、聯邦快遞各一件。
民航局長林國顯表示，八起事件有六起是未按標準作業程序，其餘兩起設備失效。長榮航勤雖僅肇事一次，但未主動通報故罰六萬元，桃園航勤肇事三次，重罰卅萬元。
至於肇事三次的中油，交通部政務次長王國材說，中油不屬民航法規範業者，已發函經濟部要求督導，檢討加油流程及釐清責任，並建議依石油管理法開罰十萬至五十萬元。
桃機總經理林祥生指出，中油九月第二度肇事時已要求提出報告，現在還在三個月改善期又出事，將按合約開罰輸油設備使用費作為懲罰性違約金。桃機只是許可加油業者進駐服務，雙方非買賣關係，因此合約罰金不高，年底擬研議更強效的處罰機制，例如增設保證金制度。
為減少地安事件，林祥生說，機場將從一天抽查八架次提升為十二架次，並加裝動態監控系統，提高人員警覺。
據了解，各公司也提出內部行政懲處，桃園航勤懲處十一人，最重記兩大過、兩小過、兩申誡；長榮航勤、中油公司各懲處一人。
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