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入秋首波鋒面再等等 下周二雨勢明顯高溫剩24度

2019-10-25 16:23聯合報 記者吳姿賢／即時報導

日前部分預報模式認為下周二有入秋首波鋒面襲台，不過中央氣象局今天表示，目前研判只是東北風增強，鋒面結構不夠完整，但水氣明顯，周二將為北部、東北部帶來明顯雨勢，陽光較難露臉；低溫沒有變化，但高溫只剩下24至26度。

氣象局預報員陳建安說，下周二有東北風進入台灣，該道東北風在高空具有鋒面結構，但到了地面以後結構不明顯，因此目前預報下周二為東北風增強，還沒定義為鋒面；目前短期也沒有其他鋒面的訊號。

陳建安說，周二東北風增強，且伴隨較多水氣，因此降雨範圍將擴大。周末雨勢集中在基隆、北海岸、東北部地區、北部山區，到了下周二，北部、東半部地區都會出現斷斷續續降雨，尤其東北部降雨時間更長、空檔較少，部分模式顯示降雨量大，可能有明顯雨勢。

下周二要注意氣溫變化，陳建安指出，由於當天沒有太強的冷空氣，所以低溫不會變化，但北台灣高溫會從26至29度降低到24至26度，天氣陰霾、陽光較難露臉。

這道增強東北風僅影響下周二一天，陳建安表示，下周三開始東北風變弱，水氣減少，不過到了下周五水氣又會增強，基隆北海岸、東半部恢復局部短暫雨，北台灣也有零星降雨，其他地方多雲到晴。

下周二北台灣高溫剩下24至26度。本報資料照片
下周二北台灣高溫剩下24至26度。本報資料照片
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