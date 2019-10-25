吃小米粥就是要加這個 網友：不加它我不吃

2019-10-25 16:59 聯合新聞網 綜合報導



小米粥示意圖。圖／ingimage 分享 facebook

日前，一名網友在網路上發文提到，平時吃小米粥會加糖調味，不過同事似乎不能理解這樣的吃法，便好奇詢問大家是否也會這樣的食用，沒想到，此文引出許多網友贊同，更有人說：「小米粥不加糖我不吃。」

有網友在「PTT WomenTalk板」以「大家熟悉小米粥要加糖這種吃法嗎？」為題發文，表示下班後和同事去麵食館用餐，店內有水餃、餡餅和小米粥，而原po在舀小米粥之前，先放了一大匙砂糖在碗內，身旁的同事看到後，則好奇的問他「是要配什麼的」，原po則回，「小米粥就是要配砂糖啊！不然店家放在那邊是讓人配水餃的嗎？」不過，對方似乎對於這樣的吃法感到奇怪。

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原po懷疑的說，「難道從小到大、看到配料架的砂糖會拿去配小米粥的只有我嗎…」、「這種吃法難道真的只是我家的傳統嗎」，詢問大家平時會不會在小米粥裡加砂糖。

文章一出，不少網友則在底下留言贊同，「就是要加糖R，很多糖，南部口味」、「一直都認為小米粥要加糖啊」、「吃起來半溶解半顆粒的糖跟小米粥，超讚」、「小米粥不加糖我不吃」。不過，也有網友堅持不添加調味品，「加糖我無法接受...」、「無法接受，我清粥派的」、「原味小米粥+1，無糖」。

小米粥加糖的吃法由來已不可考，許多網友都表示加糖吃是傳統吃法，有網友推測大多賣小米粥的麵餅店其他餐點都是鹹食，喝甜小米粥可以把鹹的食物味道給引出來。有人則指出小米粥本身帶有淡淡的甜味，加了糖反而蓋過原味，不過也有網友表示加鹽不對味，不加糖又食而無味，所以還是加糖好！