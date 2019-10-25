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遊覽車例假日遊清境不再怕怕 公路總局同意假日放行

2019-10-25 15:24聯合報 記者黑中亮／南投即時報導

南投縣仁愛鄉台14甲線清境農場至翠峰路段，過去在例假日禁行甲類大客車（遊覽車），但在地觀光業者爭取下，經過半年試辦期評估後，南投縣道安會報同意開放後，公路總局公告調整為大客車行駛應特別注意路段，例假日開放大客車通行。

南投縣致力開闢觀光資源，過去清境農場、合歡山風景區常是國人最愛去的風景線，從武嶺賞雪到夜間觀星，加上縣府闢建的空中步道及二期延伸線，例假日常帶來大量的遊客，卻因清境以上禁行甲類大客車，不只影響團客進入，大量自駕車更造成路段的嚴重的塞車負擔。

公路總局指出，清境地區屬於熱門風景區，考量交通疏導需要，霧社至翠峰路段前經評估屬「大客車行駛應特別注意路段」，雖對例假日開放甲類大客車（遊覽車）通行，但台14甲線目前從18公里翠峰以上，仍是全面禁行甲類大客車。

清境觀光業者表示，過去大型遊覽車都停在清境國民賓館的統一超商廣場，一旦假日尖峰時間停車位不足，遊覽車必須到7.5公里以上路段找適當停車空間，且前年起遊覽車依法須強制加裝GPS定位設備，讓遊覽車不願意假日行駛，也影響清境農場的團客人數。

台14甲線清境農場至翠峰路段，過去在例假日禁行大型遊覽車，過去只能停在清境國民賓...
台14甲線清境農場至翠峰路段，過去在例假日禁行大型遊覽車，過去只能停在清境國民賓館前廣場。圖／本報資料照片
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南投縣致力開闢觀光資源，過去清境農場、合歡山風景區常是國人最愛去的風景線。圖／本...
南投縣致力開闢觀光資源，過去清境農場、合歡山風景區常是國人最愛去的風景線。圖／本報資料照片
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清境遊覽車塞車
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