六甲斷層出現6.6級強震？麻豆地震防救災演練逼真
2019-10-25 15:21
聯合報 記者吳淑玲
／台南即時報導
台南市麻豆區公所今天結合台南市政府消防局第二救災救護大隊，舉辦地震自衛消防編組示範觀摩演練，本次演練項目為模擬木屐寮-六甲斷層發生錯動造成麻豆區發生芮氏規模6.6級的大地震，麻豆區公所立即啟動自衛消防編組進行初期避難疏散引導、災情通報彙整、建物安全防護、火災初期滅火及傷患緊急救護，演練情境中結合消防局出動人車，演習過程十分逼真。
麻豆區長孔慶瑤表示，以往民眾印象中麻豆區最典型災害類型是水災，但透由成功大學協力團隊進行地震災害潛勢分析中發現當木屐寮-六甲斷層發生錯動時，麻豆區災損情形卻僅次於人口密集度高的新營區，今年剛好是921大地震屆滿20周年，特結合消防局第二大隊辦理地震示範規模實兵演練，希藉由此次演練有效降低地震第一時間所帶來的衝擊，確保區級應變中心能有效快速運作，並進一步整合所屬各防災編組單位及民間救難團體進行災害應變及復原重建。
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消防局第二大隊大隊長陳博文指出，今天演練動員所轄麻豆、下營、六甲、官田等消防分隊及麻豆義消分隊，出動各式消防救災車輛合計10車33人支援救災，其中配合情境演練出動消防車及救護車進行受困人員搶救及火災射水滅火，另因倒塌物品掉落造成人員壓傷受困，也派遣救助隊人員攜帶各式破壞器材進入建物內進行人命救助，也希望藉由演練強化消防人員進行地震救災能力。
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