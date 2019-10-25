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全台103溫泉店家補助泡湯 申請訣竅懶人包來了

全台103溫泉店家補助泡湯 申請訣竅懶人包來了

2019-10-25 14:46聯合報 記者吳姿賢／即時報導

為擴大國民旅遊，交通部觀光局宣布推出「擴大國旅秋冬遊溫泉優惠活動」，凡本國自由行旅客入住參加擴大國旅秋冬遊補助住宿優惠活動，且申請折抵1000元者，自108年11月1日起至12月31日止，憑上旅宿業開立的住宿憑證，即可於109年1月23日前到配合的溫泉店家享受大眾池免費泡湯；無大眾池者，最高可折抵200元優惠使用溫泉湯屋1次。目前已經有103家溫泉店家參與活動，以下整理「五大申請訣竅」懶人包：

●自由行旅客如何使用優惠？

本國自由行旅客入住參加擴大國旅秋冬遊補助住宿優惠活動的旅宿業，且申請折抵1000元者。在108年11月1日起至108年12月31日期間，憑旅宿業所開立的住宿憑證（發票或收據等），正面需有旅宿業店章，可到配合的溫泉業者大眾池免費泡湯；無大眾池者，則提供溫泉湯屋泡湯費用以200元額度內依實價折抵1次。要注意的是，每房限用1次，且不得兌換現金。

●溫泉優惠活動期間為何？

108年11月1日起至108年12月31日止，自由行旅客憑旅宿業開立的住宿憑證，在109年1月23日（星期四）止，不分平假日均可至本次參與的溫泉業者使用。

●旅客使用泡湯優惠，須繳交及出示什麼資料?

由旅客持旅宿業加蓋店章的住宿憑證，經溫泉業者蓋店章後，請旅客另行於空白紙張簽名、加註身分證字號及電話，經溫泉業者以拍照方式將住宿憑證及該紙張資料上傳本活動後台留存。

一、統一發票正本。

二、開立電子發票者，由旅宿業另行開立紙本憑證，並載明電子發票票號及住宿日期。

三、開立電子收據者，由民宿另行開立紙本收據正本，並載明電子收據序號及住宿日期。

四、出示身分證明文件正本，供溫泉業者核對。

●本次擴大國旅秋冬旅補助住宿優惠活動的旅宿業有哪些?

參加擴大國旅秋冬旅補助住宿優惠活動的旅宿業資訊可至https://fallwintertour.tbroc.gov.tw/hotel 查詢，以縣市別、地區或店名關鍵字查詢。

●可以使用優惠的溫泉業者有哪些?

一、限至有意願參與活動的「符合效期溫泉標章業者」使用，參與活動溫泉業者資料可至觀光局活動網站（http://hotspring.taiwan.net.tw/）查詢。

二、鑑於目前提供住宿的溫泉業者通常附贈泡湯，為免重複補助住宿及泡湯，所以使用本活動者，不可於當日或隔日於同一業者泡湯使用。

交通部觀光局宣布推出「擴大國旅秋冬遊溫泉優惠活動」。圖／取自觀光局網站
交通部觀光局宣布推出「擴大國旅秋冬遊溫泉優惠活動」。圖／取自觀光局網站
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