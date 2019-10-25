親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

艷麗紫海膽暴增！食物不夠吃 搞到自己進入休眠狀態

全台103溫泉店家補助泡湯 申請訣竅懶人包來了

美中貿易談判順利 預估下周汽油凍漲、柴油漲1角

2019-10-25 13:27聯合報 記者戴瑞瑤／即時報導

預估下周汽油價格不予調整、柴油零售價格每公升約調漲0.1元。路透
預估下周汽油價格不予調整、柴油零售價格每公升約調漲0.1元。路透
分享

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽油價格不予調整、柴油零售價格每公升約調漲0.1元。實際調整金額預計27日公布。

中國大陸第三季經濟成長率續降，創下27年新低，但上周美中貿易談判進展順利，美國商用原油庫存減少，終止連5周上升，一漲一跌因素下，依照浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽油價格不予調整、柴油每公升約調漲0.1元。

油價
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

診所只替幼兒打半支流感疫苗？ 疾管署確認無此事

2019-10-25 11:54

桃機地安事件半數中油惹禍 中油：已懲處、強化訓練

2019-10-25 11:34

台鐵有親子車廂…為何不能有寵物友善車廂？月底討論

2019-10-25 11:31

近三年暑假全球前十最想來台觀光的旅客 香港排第一

2019-10-25 11:28

食出人生味 日本國寶級料理家飲世之道

2019-10-25 09:10

打個噴嚏就骨折  醫：年逾50歲檢測骨質密度預防很重要

2019-10-24 11:37

全台103溫泉店家補助泡湯 申請訣竅懶人包來了

2019-10-25 14:46

進口雜糧便宜 國產銷售陷困境

2019-10-25 14:23

冷還有更冷 低溫特報分級黃、澄、紅燈示警

2019-10-25 14:22

中油未照SOP 桃機再爆地安事件

2019-10-25 14:20

國旅秋冬遊加碼泡湯優惠 確定11月1日上路

2019-10-25 14:20

台鐵設置寵物友善車廂？政院月底討論

2019-10-25 14:19

細菌也有「金鐘罩」？生物膜造成傷口不癒合 醫籲留意

2019-10-25 14:10

三總成立國內首座微量元素研究中心 首瞄準三大研究

2019-10-25 13:00

病態性肥胖致中風 切胃減重半年瘦46公斤

2019-10-25 12:26

國產雜糧要賣得動 專家建議政府可以這麼做

2019-10-25 12:01

第一次約會可以吃滷肉飯嗎？他發問掀網正反激辯

2019-10-25 12:00

用國產雜糧當原料 食品業者說唯一理由是「愛台灣」

2019-10-25 11:58

避免病後更衰弱 國健署推動醫院及早介入長者復健

2019-10-25 11:24

大腸癌化療後失眠加重 中醫調理助好眠

2019-10-25 11:14

從萬聖節玩到元宵節 2020台灣燈會拚史上最長

2019-10-25 11:14

不同的冷 氣象局低溫特報將分黃、橙、紅3分級

2019-10-25 09:29

獨／又是中油！未依SOP致虎航漏油 桃機地安事件爆表

2019-10-25 08:05

吳德榮：下周南海有颱風跡象 模擬多往越南

2019-10-25 07:59

北部東北部今雲多偶飄雨 低溫19度要防寒

2019-10-25 04:57

雲嘉南高屏空品連三天「橘警」 留意瞬間紅害

2019-10-25 04:57

300場科普活動免費玩到飽 中研院Open House明登場

2019-10-25 04:12

不只雲頂天花… 桃機3航廈設計全面檢討

2019-10-25 00:29

士林夜市價目透明化 限2周改善

2019-10-25 00:29

你有肌少症嗎？ 快量小腿圍

2019-10-25 00:29

違反食物外送指引 最高罰30萬

2019-10-25 00:29

健康你我他／電動按摩椅 滿滿女兒孝心

2019-10-25 00:10

照顧配偶 女性健康易連帶變差

2019-10-25 00:10

醫奉獎／屏基原鄉團隊 服務山區、超越醫療

2019-10-25 00:10

外科回春 高醫、高榮住院醫師滿招

2019-10-24 23:27

國際人權年會首次於亞洲舉辦 百位人權工作者齊聚台灣

2019-10-24 21:39

4種尷尬狀況考驗你的情商！懂得裝傻才是高招

2019-10-24 21:18

好害羞！他PO照嘆「房子裝修失敗」 10萬網友笑爆：是乳香世家

2019-10-24 20:00

心路募款大減 楊謹華推禮盒支持

2019-10-24 19:37
看更多

熱門文章

騎Youbike逆向遭罰300元 網友：原來腳踏車也能開單喔

2019-10-24 15:22

1700元vs.170元口紅差在哪？Angelababy一秒識破靠這招

2019-10-24 16:25

獨／又是中油！未依SOP致虎航漏油 桃機地安事件爆表

2019-10-25 08:05

完美保護色！狗狗藏地毯秒隱形 主人驚：差點踩到

2019-10-24 18:56

大陸工作6年月薪6萬包吃住 他想回台網友看法兩極

2019-10-24 18:22

搭機前選哪種特別餐？網推這一種：全機只有你吃

2019-10-24 16:24

妻撂話「再睡沙發就不愛你」 夫竟使出大絕招

2019-10-24 17:23

低價恐慌怕血本無歸 二林高麗菜開放採收4顆50元

2019-10-24 15:23

2019最後水逆10月底到！3重災戶出爐＆12星座防災方式

2019-10-24 16:32

超可愛想養！走失蜜袋鼯被收編 吃大餐、躺床萌樣曝光

2019-10-24 15:32

在哪坐月子喬不攏 因為「炮仔聲」婆媳問題全爆發

2019-10-24 16:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top