三總成立國內首座微量元素研究中心 首瞄準三大研究
2019-10-25 13:00
聯合報 記者羅真
／台北即時報導
人體微量元素與生理機能、老化跟慢性病息息相關，為強化本土研究與醫療服務，三軍總醫院與「微量元素與礦物質歐洲聯合會」、「俄羅斯史卡尼博士實驗室」合作成立微量元素研究中心，首先瞄準三大研究，包括微量元素與退化性關節炎、新陳代謝疾病的關係，以及台灣本土人體正常值的界定。
三軍總醫院院長蔡建松表示，人體健康與微量元素密切相關，但科學研究還有很大的探究空間。三總與歐洲共同體微元素和礦物質研究聯合會副主席史卡尼（Anatoly Skalny）博士接觸已有兩年，去年11月簽署醫療合作備忘錄，今日共同揭牌啟動的研究中心可檢驗血液、唾液、精液、毛髮、指甲等各類檢體，檢測項目包含鋁、砷、鋅、鐵、錳、鈾等多達40種微量元素。
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在研究方面，三軍總醫院臨床病理科主任商弘昇表示，三總與史卡尼博士決定優先進行的研究包括微量元素與退化性關節炎的關係、微量元素與新陳代謝疾病的關係、台灣本土人體微量元素正常值與異常值的界定等。
商弘昇表示，這個中心內部分成環境衛生與臨床應用兩部門，在環境衛生方面，國防醫學院公衛學院教授賴錦皇等人長期投入環境毒物學研究，未來就可藉此中心的資源深化研究；在臨床上，則可應用於運動員照護、員工體檢、疾病診斷、生理監測等，預計於今年底正式對民眾服務。
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