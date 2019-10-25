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台鐵設置寵物友善車廂？政院月底討論

2019-10-25 14:19聯合晚報 記者董俞佳／台北報導

有不少民眾希望台鐵開放大型寵物上車，動保協會建議可以試辦。圖為之前團體包下車廂，...
有不少民眾希望台鐵開放大型寵物上車，動保協會建議可以試辦。圖為之前團體包下車廂，成為台鐵首班寵物專車。 圖／聯合報系資料照片
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台鐵局現行旅客運送契約規定的寵物箱尺寸僅適用於小型犬，過去就有不少民眾希望台鐵開放更大型的寵物上車，也有立委提案建議開放，都沒下文。近期有民眾在公共政策網路參與平台提點子，盼台鐵有「寵物友善車廂」，不到一個月就有5000人連署，行政院政務委員唐鳳本月31日將召開協作會議。

養毛小孩的民眾越來越多，寵物待遇也越來越受到重視。根據台鐵現行規定，只能帶犬、貓、魚、蝦上車，且要放在長43公分、寬32公分、高31公分以下的寵物箱內，包裝完固無糞便漏出之虞，乘車時應放置於座位下方。

民眾在提案指出，帶狗貓一同出遊，或從偏遠地區帶去看醫師都不便，建議台鐵開放寵物車廂，可收半票或寵物票計費，在不離開推車的前提下，讓中、大型犬也可上火車。提案還建議可限於通勤電車等車廂寬敞的班次，開放特定車廂如最末節車廂，不喜歡寵物或過敏的乘客，可避免進入。

台鐵指出，10月底與相關團體座談會前，台鐵正收集各方意見並參考世界各國其他大眾運輸業者的做法，也請機務處評估相關做法，對連署議題暫時沒有具體意見。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏表示，適當開放大眾運輸工具讓寵物可以上車，不必自駕才能載運寵物，有助於節能減碳。但車廂也要有相關規範，例如寵物間的安全距離。以狗來說，每隻狗個性不同，有安全距離可以避免造成衝突。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳建議台鐵應該回應民意試辦，且過年期間更需要，否則像他從台北包車帶毛小孩回台南，得花1萬6000元，根本負擔不起。

國外部分，紐約地鐵2016年10月開放民眾帶動物上車，且沒有物種或大小限制，只要能裝進袋子或容器中就可以。丹麥哥本哈根火車，容許乘客將小型動物放在箱子或容器中帶上車，大型犬則要買票，票價跟孩童價一樣，但要繫上犬鏈。但歐洲也有嚴格限制的例子，如歐洲之星列車，除了導盲犬、協助犬外，不能帶任何寵物上車，且導盲犬連上下車路線也有規定。

寵物台鐵導盲犬唐鳳行政院
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