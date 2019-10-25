國產雜糧要賣得動 專家建議政府可以這麼做
2019-10-25 12:01
聯合報 記者彭宣雅
／即時報導
農委會表示，鼓勵農民耕種國產雜糧，也要負責要讓銷路通路更多元，因此除了辦展售活動推廣外，也會藉由超市通路加工媒合，讓國人認識國產雜糧。
為了拉抬國產雜糧銷售，農委會推動國產豆漿入校園，今明兩天也在大稻埕辦展售活動，推廣國產雜糧。
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農委會農糧署南區分署長姚志旺表示，這僅只是多場推廣的一場，很多人不認識國產雜糧，要增加曝光度，讓消費者知道國產雜糧的好，國產雜糧比較健康營養，讓國人認識進一步購買食用，後續也會藉由超市通路，同時增加加工產品媒合。
姚志旺表示，國產雜糧與進口產品有價差，但進口雜糧無法完全掌握生產過程，但國產雜糧至少有國內的農政單位、農會把關，技術也有很多單位輔導，是安全保證，國內消費意識抬頭，吃安全、好一點，符合市場需求，因此以健康安全作為國產進口雜糧的市場區隔。
台灣穀物產業發展協會秘書長蘇梅英表示，以大豆為例，國產各式品種大豆規格不一致，而且加工產業有驗收規格限制。豆製品有共同的素材處理步驟，就是要先浸泡後磨漿製漿，後續才會衍生出各式的豆製品，如豆乾，豆腐，豆皮，豆花等等，但泡豆磨漿製漿就是整個產業最耗時的限制步驟。因此，推廣國產雜糧，如果政府可以有前處理工廠，形成加工業者適用的半成品材料，讓業者省事，推動就會順暢。
蘇梅英表示，在農產品推進到產業的部分，政府可以協助建立可以規格化半成品的工廠，提供給加工業者素材，以方便產業使用，讓食品業者更能採用國產雜糧。
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