親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

王金平告別立院演說：太陽花不流血落幕 無愧於天地

國產雜糧要賣得動 專家建議政府可以這麼做

2019-10-25 12:01聯合報 記者彭宣雅／即時報導

農委會表示，鼓勵農民耕種國產雜糧，也要負責要讓銷路通路更多元，因此除了辦展售活動推廣外，也會藉由超市通路加工媒合，讓國人認識國產雜糧。

為了拉抬國產雜糧銷售，農委會推動國產豆漿入校園，今明兩天也在大稻埕辦展售活動，推廣國產雜糧。

農委會農糧署南區分署長姚志旺表示，這僅只是多場推廣的一場，很多人不認識國產雜糧，要增加曝光度，讓消費者知道國產雜糧的好，國產雜糧比較健康營養，讓國人認識進一步購買食用，後續也會藉由超市通路，同時增加加工產品媒合。

姚志旺表示，國產雜糧與進口產品有價差，但進口雜糧無法完全掌握生產過程，但國產雜糧至少有國內的農政單位、農會把關，技術也有很多單位輔導，是安全保證，國內消費意識抬頭，吃安全、好一點，符合市場需求，因此以健康安全作為國產進口雜糧的市場區隔。

台灣穀物產業發展協會秘書長蘇梅英表示，以大豆為例，國產各式品種大豆規格不一致，而且加工產業有驗收規格限制。豆製品有共同的素材處理步驟，就是要先浸泡後磨漿製漿，後續才會衍生出各式的豆製品，如豆乾，豆腐，豆皮，豆花等等，但泡豆磨漿製漿就是整個產業最耗時的限制步驟。因此，推廣國產雜糧，如果政府可以有前處理工廠，形成加工業者適用的半成品材料，讓業者省事，推動就會順暢。

蘇梅英表示，在農產品推進到產業的部分，政府可以協助建立可以規格化半成品的工廠，提供給加工業者素材，以方便產業使用，讓食品業者更能採用國產雜糧。

國產雜糧缺通路，今明兩天前進台北觀光區大稻埕展售。記者彭宣雅/攝影
國產雜糧缺通路，今明兩天前進台北觀光區大稻埕展售。記者彭宣雅/攝影
分享

農委會豆製品農民
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

診所只替幼兒打半支流感疫苗？ 疾管署確認無此事

2019-10-25 11:54

桃機地安事件半數中油惹禍 中油：已懲處、強化訓練

2019-10-25 11:34

台鐵有親子車廂…為何不能有寵物友善車廂？月底討論

2019-10-25 11:31

近三年暑假全球前十最想來台觀光的旅客 香港排第一

2019-10-25 11:28

食出人生味 日本國寶級料理家飲世之道

2019-10-25 09:10

打個噴嚏就骨折  醫：年逾50歲檢測骨質密度預防很重要

2019-10-24 11:37

美中貿易談判順利 預估下周汽油凍漲、柴油漲1角

2019-10-25 13:27

三總成立國內首座微量元素研究中心 首瞄準三大研究

2019-10-25 13:00

病態性肥胖致中風 切胃減重半年瘦46公斤

2019-10-25 12:26

第一次約會可以吃滷肉飯嗎？他發問掀網正反激辯

2019-10-25 12:00

用國產雜糧當原料 食品業者說唯一理由是「愛台灣」

2019-10-25 11:58

避免病後更衰弱 國健署推動醫院及早介入長者復健

2019-10-25 11:24

大腸癌化療後失眠加重 中醫調理助好眠

2019-10-25 11:14

從萬聖節玩到元宵節 2020台灣燈會拚史上最長

2019-10-25 11:14

不同的冷 氣象局低溫特報將分黃、橙、紅3分級

2019-10-25 09:29

獨／又是中油！未依SOP致虎航漏油 桃機地安事件爆表

2019-10-25 08:05

吳德榮：下周南海有颱風跡象 模擬多往越南

2019-10-25 07:59

北部東北部今雲多偶飄雨 低溫19度要防寒

2019-10-25 04:57

雲嘉南高屏空品連三天「橘警」 留意瞬間紅害

2019-10-25 04:57

300場科普活動免費玩到飽 中研院Open House明登場

2019-10-25 04:12

不只雲頂天花… 桃機3航廈設計全面檢討

2019-10-25 00:29

士林夜市價目透明化 限2周改善

2019-10-25 00:29

你有肌少症嗎？ 快量小腿圍

2019-10-25 00:29

違反食物外送指引 最高罰30萬

2019-10-25 00:29

健康你我他／電動按摩椅 滿滿女兒孝心

2019-10-25 00:10

照顧配偶 女性健康易連帶變差

2019-10-25 00:10

醫奉獎／屏基原鄉團隊 服務山區、超越醫療

2019-10-25 00:10

外科回春 高醫、高榮住院醫師滿招

2019-10-24 23:27

國際人權年會首次於亞洲舉辦 百位人權工作者齊聚台灣

2019-10-24 21:39

4種尷尬狀況考驗你的情商！懂得裝傻才是高招

2019-10-24 21:18

好害羞！他PO照嘆「房子裝修失敗」 10萬網友笑爆：是乳香世家

2019-10-24 20:00

心路募款大減 楊謹華推禮盒支持

2019-10-24 19:37

國旅補助泡湯折抵兩百元 11月1日起開跑

2019-10-24 18:39

想知自己是否患有肌少症？ 做這個動作便知曉

2019-10-24 18:25

家長：性平教育草案過度強調同志教育 應移除

2019-10-24 17:56

阿茲海默症服藥更惡化 原來是這種少見失智症

2019-10-24 17:25

萬分之一在我家／二指鋼琴師的玩轉音樂之路

2019-10-24 17:23

零食吃健康 蔬果零食減少疲憊感

2019-10-24 17:07

力推健康的老化 陳副：迎戰超高齡

2019-10-24 17:03
看更多

熱門文章

騎Youbike逆向遭罰300元 網友：原來腳踏車也能開單喔

2019-10-24 15:22

在高雄月薪4萬是什麼等級？ 網友2個字誇張形容

2019-10-24 13:49

獨／又是中油！未依SOP致虎航漏油 桃機地安事件爆表

2019-10-25 08:05

1700元vs.170元口紅差在哪？Angelababy一秒識破靠這招

2019-10-24 16:25

完美保護色！狗狗藏地毯秒隱形 主人驚：差點踩到

2019-10-24 18:56

搭機前選哪種特別餐？網推這一種：全機只有你吃

2019-10-24 16:24

入秋首波鋒面下周二報到 氣象局：稍晚才能確定

2019-10-24 14:59

大陸工作6年月薪6萬包吃住 他想回台網友看法兩極

2019-10-24 18:22

妻撂話「再睡沙發就不愛你」 夫竟使出大絕招

2019-10-24 17:23

低價恐慌怕血本無歸 二林高麗菜開放採收4顆50元

2019-10-24 15:23

2019最後水逆10月底到！3重災戶出爐＆12星座防災方式

2019-10-24 16:32

超可愛想養！走失蜜袋鼯被收編 吃大餐、躺床萌樣曝光

2019-10-24 15:32

在哪坐月子喬不攏 因為「炮仔聲」婆媳問題全爆發

2019-10-24 16:07

國旅補助泡湯折抵兩百元 11月1日起開跑

2019-10-24 18:39

每日星座運勢／雙魚享受到工作快樂　財神爺光顧囉

2019-10-25 00:00

8折吃到賺到！老乾杯「和牛拼盤」每人647元起

2019-10-24 16:55

北部東北部今雲多偶飄雨 低溫19度要防寒

2019-10-25 04:57

防肌肉流失避免跌倒、失能 75歲前都還有來得及

2019-10-24 15:24

300場科普活動免費玩到飽 中研院Open House明登場

2019-10-25 04:12

不只雲頂天花… 桃機3航廈設計全面檢討

2019-10-25 00:29

台北最大花海來襲！關渡4公頃下月中旬綻放

2019-10-24 13:37

士林夜市價目透明化 限2周改善

2019-10-25 00:29

桃竹冬茶茶菁滯銷 茶之魔手伸援手

2019-10-24 14:41

不同的冷 氣象局低溫特報將分黃、橙、紅3分級

2019-10-25 09:29

新月地形 澳洲「豪勳爵島」全球第五大值得造訪景點

2019-10-24 15:53

小S辣穿Max Mara泰迪熊大衣 現身微風信義熊熊快閃店

2019-10-24 16:45

4種尷尬狀況考驗你的情商！懂得裝傻才是高招

2019-10-24 21:18

【人生劇場】素心／緣深緣淺

2019-10-25 06:00

違反食物外送指引 最高罰30萬

2019-10-25 00:29

家長：性平教育草案過度強調同志教育 應移除

2019-10-24 17:56

職人360VR 體驗飛機檢修員的一天

2019-10-24 16:10

阿茲海默症服藥更惡化 原來是這種少見失智症

2019-10-24 17:25

小S熱愛張赫有無窮幻想 說許老三是攬鏡自誇突變種

2019-10-24 15:35

交通標誌大搜奇！這幾個好好笑 還有更好笑的嗎？敲碗等…

2019-10-24 11:00

吳德榮：下周南海有颱風跡象 模擬多往越南

2019-10-25 07:59

想知自己是否患有肌少症？ 做這個動作便知曉

2019-10-24 18:25

HOLA「小熊維尼」居家好物萌翻！掛曆、漢堡和室椅必收

2019-10-24 16:06

亞太老年醫學研討會首在台舉行 與會三千人創新高

2019-10-24 16:05

你有肌少症嗎？ 快量小腿圍

2019-10-25 00:29

四肢無力常跌倒？ 快量「小腿圍」測肌少症

2019-10-24 14:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top