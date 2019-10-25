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王金平告別立院演說：太陽花不流血落幕 無愧於天地

用國產雜糧當原料 食品業者說唯一理由是「愛台灣」

2019-10-25 11:58聯合報 記者彭宣雅／即時報導

國產雜糧缺通路，前進台北觀光區大稻埕展售。記者彭宣雅／攝影
國產雜糧缺通路，前進台北觀光區大稻埕展售。記者彭宣雅／攝影
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台灣一年進口800萬公噸雜糧，國產雜糧僅佔6%，近年政府大力推廣生產國產雜糧，但卻接連發生產量過剩，供過於求現象；主要是因為進口雜糧價格相對便宜，因此造成銷售困境。

今明兩天，農委會南區分署輔導屏東縣農往直前發展協會在北市永樂廣場舉辦「天賜糧緣大稻埕」活動，由來自嘉義、台南、高雄及屏東等地區15位農民，現場銷售台灣大豆、紅豆、胡麻、玉米、花生、地瓜、薏苡、紅藜、小米等國產雜糧，盡可能推廣協助找通路，希望讓國人認識相對優質安全的各式雜糧。

嘉義義竹雜糧生產合作社理事主席翁育群表示，以黑豆為例，年初三月全台約有3000公噸庫存，現在庫存約1500公噸，其中黑豆占1000公噸；其實整個雜糧耕作面積已經在減少，去年全台4000公頃，現在2000公頃；政府鼓勵種雜糧大量提高補助，每公頃從4.5萬提高為6萬元，農民補助提高，契作收購金從原本的每公斤40至45元，下降為25至30元，這些低價的豆子，品質規格很難控制。

翁育群表示，台灣農業發展最大變數來自農糧政策，若完全靠補助，是炒短線非長期經營，對農業整體發展沒有幫助，也因此除了少部分小地主大佃農政策輔導下的大專業農，為了領取設備補助會大面積種雜糧，否則一般農民、契作合作社種雜糧都辛苦。

嘉義新港農會推廣部主任何麗質表示，從民國105年開始配合政策，新港農會跟農民契作黑豆100公頃，是全台黑豆契作面積最大的農會，但因為倉庫裡現在還有200公噸庫存，因此今年無法與農民契作，契作了也庫存不了。

她說，進口成本黑豆到港價格是每公斤20多元，但農會與農民契作價格是40多元，且是田間收成的價格，還尚未選別、處理、分級包裝，這些豆類採收後處理的成本算進去，成本要墊高為每公斤60多元。

何麗質表示，農政單位很努力的幫忙推銷、媒合通路，想辦法賣掉，但新港農會曾接觸國內大型的食品業者，業者告訴他們，知道國產雜糧品質較好，但因為原料價格差異太大，還是會採用進口黑豆，用國產黑豆的理由只有「愛台灣」。

她說，愛台灣也只能購買一次，賣一次面子，產品末端售價提高，市場很難推動；反倒是中小型的食品廠，有特殊通路的產品，才比較會願意採用國產雜糧。

國產雜糧缺通路，前進台北觀光區大稻埕展售。記者彭宣雅/攝影
國產雜糧缺通路，前進台北觀光區大稻埕展售。記者彭宣雅/攝影
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