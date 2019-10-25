用國產雜糧當原料 食品業者說唯一理由是「愛台灣」

2019-10-25 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ／即時報導



國產雜糧缺通路，前進台北觀光區大稻埕展售。記者彭宣雅／攝影 分享 facebook 台灣一年進口800萬公噸雜糧，國產雜糧僅佔6%，近年政府大力推廣生產國產雜糧，但卻接連發生產量過剩，供過於求現象；主要是因為進口雜糧價格相對便宜，因此造成銷售困境。

今明兩天，農委會南區分署輔導屏東縣農往直前發展協會在北市永樂廣場舉辦「天賜糧緣大稻埕」活動，由來自嘉義、台南、高雄及屏東等地區15位農民，現場銷售台灣大豆、紅豆、胡麻、玉米、花生、地瓜、薏苡、紅藜、小米等國產雜糧，盡可能推廣協助找通路，希望讓國人認識相對優質安全的各式雜糧。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

嘉義義竹雜糧生產合作社理事主席翁育群表示，以黑豆為例，年初三月全台約有3000公噸庫存，現在庫存約1500公噸，其中黑豆占1000公噸；其實整個雜糧耕作面積已經在減少，去年全台4000公頃，現在2000公頃；政府鼓勵種雜糧大量提高補助，每公頃從4.5萬提高為6萬元，農民補助提高，契作收購金從原本的每公斤40至45元，下降為25至30元，這些低價的豆子，品質規格很難控制。

翁育群表示，台灣農業發展最大變數來自農糧政策，若完全靠補助，是炒短線非長期經營，對農業整體發展沒有幫助，也因此除了少部分小地主大佃農政策輔導下的大專業農，為了領取設備補助會大面積種雜糧，否則一般農民、契作合作社種雜糧都辛苦。

嘉義新港農會推廣部主任何麗質表示，從民國105年開始配合政策，新港農會跟農民契作黑豆100公頃，是全台黑豆契作面積最大的農會，但因為倉庫裡現在還有200公噸庫存，因此今年無法與農民契作，契作了也庫存不了。

她說，進口成本黑豆到港價格是每公斤20多元，但農會與農民契作價格是40多元，且是田間收成的價格，還尚未選別、處理、分級包裝，這些豆類採收後處理的成本算進去，成本要墊高為每公斤60多元。

何麗質表示，農政單位很努力的幫忙推銷、媒合通路，想辦法賣掉，但新港農會曾接觸國內大型的食品業者，業者告訴他們，知道國產雜糧品質較好，但因為原料價格差異太大，還是會採用進口黑豆，用國產黑豆的理由只有「愛台灣」。