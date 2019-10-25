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診所只替幼兒打半支流感疫苗？ 疾管署確認無此事

2019-10-25 11:54聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

世界衛生組織今年流感疫苗選株公告時間延後一個月，全球疫苗供應與今年國內公費疫苗開...
世界衛生組織今年流感疫苗選株公告時間延後一個月，全球疫苗供應與今年國內公費疫苗開打時間雙雙延後，今年接種日為11月15日，史上最晚開打。本報資料照片
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世界衛生組織今年流感疫苗選株公告時間延後一個月，全球疫苗供應與今年國內公費疫苗開打時間雙雙延後，今年接種日為11月15日，史上最晚開打。但自費疫苗已在前天正式開打，有不少民眾即使排隊排到腿軟，也要搶先接種，卻傳出疑似有診所只替幼兒施打半支。疾管署今早表示並無此事，但為避免新手醫師搞不清規則，已向各公會發送訊息提醒。

近日一名醫師在臉書貼文指出，有媽媽私訊問三歲以下接種四價自費流感疫苗是否只需打半劑，讓民眾突然擔憂是否真的有診間醫師搞不清，誤把不需減半接種的四價疫苗減半接種在幼兒身上。對此，疾管署副署長羅一鈞表示，已派人深入了解，確認只是家長諮詢，並非真的有醫師誤打。

羅一鈞強調，四價自費流感疫苗行之有年，合約診所醫師都知道幼兒接種四價疫苗不用減半，目前國內也重未發生過。但因今年公費流感疫苗首度從三價改為四價，為了避免新手醫師搞不清規則，已向各醫師及診所公會發送訊息，提醒今年不論自費或公費疫苗，3歲以下幼兒接種疫苗都不用減半。

四價疫苗相較三價疫苗除了多1種B型疫苗株，另一個差異是四價疫苗部分成人、幼兒劑型，均以單一劑型0.5mL接種。三價疫苗分別有3歲以上接種的「成人劑型(0.5mL)」及3歲以下接種的「幼兒劑型(0.25mL)」，因此不同於三價疫苗，３歲以下幼兒接種四價疫苗無須減半。

未滿9歲、從來沒接種過三價或四價疫苗的首打族，都會建議接種兩劑，第一劑與第二劑間隔四周。由於學齡前幼兒今年需等到12月8日才能打到公費流感疫苗，不少家長想先幫第一次接種的寶貝預約一劑自費疫苗，一個月過後，可接種第二劑時，剛好銜接到12月公費疫苗接種日。但又好擔心自費、公費疫苗廠牌不同，會影響保護力。

羅一鈞表示，自費、公費疫苗廠牌不同，並不會影響保護力，家長確實可選擇上述方式，提前讓首打族的孩子擁有完整保護力。若家長真的發現幼兒接種四價流感疫苗時劑量不足0.5mL，應立即要求接種院所補足劑量，如於隔天或之後補接種，則須補接種完整劑量(0.5mL)。

羅一鈞也表示，已洽詢三家有供應自費流感疫苗的藥廠，今年自費流感供貨量共計46萬劑，目前第一批10萬劑自費疫苗已在市面上流通。廠商預計11月初會再釋出10萬劑疫苗，大約11月中旬剩下20多萬劑會全部釋出，目前預約不到自費疫苗的民眾也不用擔心，再等一陣子，診所就會有新的疫苗。

今年我國雖延後流感疫苗開打時程，但今年冬季流感疫情預期將較往年更延後開始，預期明年1月才會進入流行期。如按接種時程接種疫苗，仍可於農曆春節前後之流感高峰期前獲得足夠保護力，提醒家中有6個月以上至國小入學前幼兒的民眾，於疫苗開打後儘速帶幼兒完成接種。

流感疫苗醫師疫情
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