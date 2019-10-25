健身女教練罹畸胎瘤 3D單一切口微創手術讓她不留疤

2019-10-25 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／台中即時報導



31歲尚未婚健身女教練邱小姐去年發現自己雙臂一用力，陰道就出血，於是趕緊就醫。茂盛醫院婦產科醫師林于翔檢查發現，她的骨盆腔長了10公分大的畸胎瘤，經採取「3D單一切口微創腫瘤切除手術（單孔腹腔鏡手術）」除了成功摘除畸胎瘤之外，還把傷口藏於肚臍內，不留傷疤，亦不破壞肌肉組織。

邱小姐術後恢復迅速，休養1個月即返回健身中心，繼續擔任教練工作，未來還想參加健美比賽。

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林于翔說，卵巢畸胎瘤是原始生殖細胞殘留在卵巢裡，並且在腫瘤內產生三胚層的各種型態組織包括脂肪、毛髮、牙齒、骨骼…等，好發於25至30歲，從在媽媽肚子裡發育時就註定會長了，雖然多數卵巢畸胎瘤是良性的，但仍有1~2%的機率會轉變成惡性腫瘤。

超過5公分以上的卵巢畸胎瘤才會有臨床症狀，等到覺得不適才就醫，往往就長得很大了。若拖延不處理，卵巢皮質會受破壞，可用卵子會變少，並可能提早進入更年期，嚴重的話更會導致不孕。所以，一旦發現經期不順，或在月事之間有不正常出血，建議要看醫生，最好每年定期做婦科超音波檢查，才能早期發現、治療。

林于翔說，傳統開腹手術，傷口有8至10公分大，會傷到肌肉組織，尤其是屬於核心肌群的腹直肌一旦受傷，肌力會變弱，將大幅影響運動表現和皮膚美觀。身為健身教練的邱小姐再三拜託林于翔避免用開腹手術的方式，而且傷口要愈小愈好。

林于翔發現邱小姐的最大的卵巢畸胎瘤位在左邊，約有10 x7.3公分，而且這顆大的剛好擋住後面分別在左、右兩側的2顆小畸胎瘤，都約有5公分大，於是採用3D單一切口微創腫瘤切除手術。

他從肚臍下刀的傷口只有2公分，並置放特殊設計的套管來撐開傷口，再放入腹腔鏡光源鏡和手術器械進行手術，最後將傷口縫合在肚臍內。因為3D高解析度立體影像的功能有助於精準切除、修補與縫合。能避免女性的脆弱卵巢在手術中受到不必要的傷害。經3個多小時手術，最後順利將3顆卵巢畸胎瘤完全切除。