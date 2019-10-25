健身女教練罹畸胎瘤 3D單一切口微創手術讓她不留疤
2019-10-25 11:53
聯合報 記者黃寅
／台中即時報導
31歲尚未婚健身女教練邱小姐去年發現自己雙臂一用力，陰道就出血，於是趕緊就醫。茂盛醫院婦產科醫師林于翔檢查發現，她的骨盆腔長了10公分大的畸胎瘤，經採取「3D單一切口微創腫瘤切除手術（單孔腹腔鏡手術）」除了成功摘除畸胎瘤之外，還把傷口藏於肚臍內，不留傷疤，亦不破壞肌肉組織。
邱小姐術後恢復迅速，休養1個月即返回健身中心，繼續擔任教練工作，未來還想參加健美比賽。
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林于翔說，卵巢畸胎瘤是原始生殖細胞殘留在卵巢裡，並且在腫瘤內產生三胚層的各種型態組織包括脂肪、毛髮、牙齒、骨骼…等，好發於25至30歲，從在媽媽肚子裡發育時就註定會長了，雖然多數卵巢畸胎瘤是良性的，但仍有1~2%的機率會轉變成惡性腫瘤。
超過5公分以上的卵巢畸胎瘤才會有臨床症狀，等到覺得不適才就醫，往往就長得很大了。若拖延不處理，卵巢皮質會受破壞，可用卵子會變少，並可能提早進入更年期，嚴重的話更會導致不孕。所以，一旦發現經期不順，或在月事之間有不正常出血，建議要看醫生，最好每年定期做婦科超音波檢查，才能早期發現、治療。
林于翔說，傳統開腹手術，傷口有8至10公分大，會傷到肌肉組織，尤其是屬於核心肌群的腹直肌一旦受傷，肌力會變弱，將大幅影響運動表現和皮膚美觀。身為健身教練的邱小姐再三拜託林于翔避免用開腹手術的方式，而且傷口要愈小愈好。
林于翔發現邱小姐的最大的卵巢畸胎瘤位在左邊，約有10 x7.3公分，而且這顆大的剛好擋住後面分別在左、右兩側的2顆小畸胎瘤，都約有5公分大，於是採用3D單一切口微創腫瘤切除手術。
他從肚臍下刀的傷口只有2公分，並置放特殊設計的套管來撐開傷口，再放入腹腔鏡光源鏡和手術器械進行手術，最後將傷口縫合在肚臍內。因為3D高解析度立體影像的功能有助於精準切除、修補與縫合。能避免女性的脆弱卵巢在手術中受到不必要的傷害。經3個多小時手術，最後順利將3顆卵巢畸胎瘤完全切除。
林于翔說，3D單一切口微創腫瘤切除手術對肌肉層傷口的縫合及術後傷口的癒合都是較好的；即使懷孕，傷口也經得起考驗。手術的自費額約為達文西手術的4分之1，可為病人大幅省下開刀費用。
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