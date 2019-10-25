隆乳填充物恐罹罕見癌症 FDA：警語應更強烈更詳細

2019-10-25 15:35 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合24日電



隆乳填充物有矽膠外膜，填充生理食鹽水或矽氧樹脂。（美聯社） 分享 facebook

聯邦食品暨藥物管理局（FDA）官員要求對隆乳填充物提出更強烈警告，包括更詳盡的細節、可能的風險和併發症。

FDA表示，製造商應該利用最強烈的加框警語，提醒隆乳病患，建議製作一張核對清單，確保病患完全了解所有的移植副作用，如疤痕、疼痛和一種罕見的癌症。

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FDA聲明表示，「我們聽到許多女性表示，在考慮隆乳時未被告知所有風險。」

當局希望各企業向病患解釋，隆乳可能需要多次手術且並非永久。

約五分之一的女性為愛美隆乳，且需要在八到十年後再開刀取出填充物。

FDA採用新規則之前，將開放公開評論。

新提案攸關美國人最常進行的整形手術，每年約有40萬人隆乳，其中10萬人術後罹癌。

FDA前官員馬德里斯‧托梅斯(Madris Tomes)說，製造商不會被要求加註加框警語和核對清單

協助病患分析填充物傷害和異常的托梅斯說：「FDA需要強化使用警語，而非只是期望；女性有權知道在體內移植什麼東西及其風險。」

近年來，FDA等監管機關為隆乳手術併發症醫療糾紛所困。

FDA今年7月底下令製造商愛力根(Allergan)全面回收紋理表面(Biocell)隆乳填充物，因為這種填充物有導致罕見淋巴癌之虞；這款填充物已被許多國家限制或召回。

在另一起案件中，FDA收到數千名女性投訴，隆乳後引發類風濕性關節炎、慢性疲勞和肌肉疼痛等健康問題。

FDA年初和數十位女性一同呼籲推行新的移植警告和限制，並讓女性了解更明確的資訊和移植風險。

這些填充物有矽膠外膜，填充生理食鹽水或矽氧樹脂；FDA要求製造商明確揭露這些成分讓病患知道。