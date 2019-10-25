年輕人想買北市房？這4區總價低最熱門

2019-10-25 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 /台北即時報導



萬物皆漲唯獨薪水不漲，年輕人想買房猶如登天難。房仲統計北市成交總價，其中「北投」、「中山」、「大同」、「萬華」4大區域房價落在500~ 1000萬間，熱門交易總價帶最為親民；而最高價依然由大安區奪下，約2000~2500萬不等。

在500~1000萬總價中，萬華區28.31%比重最高，其次是中山區24.72%、北投區24.64%、大同區19.88%，中信房屋研展室副理張漢超分析，「北投」地區房產交易多以中古公寓華廈為主，從地理位置來看，非市中心蛋黃區，交易總價相較其他行政區低，不過有捷運貫穿區域內，生活機能環境也不差，仍受年輕族群喜愛。

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「中山」、「大同」、「萬華」區為北市早期發展核心區域，房屋交易多為小坪數，且較多中高屋齡產品。張漢超指出，這3區環境型態有許多類似之處，近年隨著區域發展受到重視，新建案陸續推出，未來熱門成交總價帶可望隨之拉抬。

「大安」區高級住宅林立，熱門交易總價帶2000~2500萬間約14.73%，為北市富豪聚集地。據北市地政局第1季統計，房價走勢較2014年第4季高價下修逾1成，顯示高房價買氣寒流也悄悄吹向大安區，不過對於大安區房市買盤殺傷力依舊有限，有興趣的買盤經濟實力仍不容小覷。