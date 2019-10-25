桃機地安事件半數中油惹禍 中油：已懲處、強化訓練

2019-10-25 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北即時報導



桃機地安事件爆表，今年6起，有3起都是中油。對此，中油表示有2起是人員疏失，除懲處檢討與調查，中油將加強人員訓練與教育以及現場管理人員的查核。

今年10月因發生兩起桃勤人員拖飛機時擦撞事件引發外界關注，交通部長林佳龍承諾兩周內調查檢討，交通部政次王國材日前率員到桃機督導。民航局前天才將報告交到交通部，經調查今年共有五起地安事件、兩起違規事件，地安事件分別是中油兩起、桃勤兩起、長勤一起，當時交通部已發現中油未按SOP事態嚴重。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

根據國際標準，每10萬架次只能發生兩起地安事件，桃機一年25萬架次頂多只能發生五起，今年已經超標。6起事件中，中油更占了3件。

中油副總經理方振仁表示，有關1月3日、9月2日、10月22日3起事件。其中1月以及10月的確認是人員未依照SOP引發的疏失，9月則是機械設備故障導致。

方振仁表示，針對人員疏失部分，1月的已經進行懲處，10月的正在進行檢討疏失作業中，至於9月機械故障方面，將針對機械方面做加強檢查，會增購新車、汰換車輛，增加設備面感應器。

至於後續改進，方振仁表示，人員疏失已經著手檢討，將加強人員教育訓練以及現場管理人員查核。