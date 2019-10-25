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桃機地安事件半數中油惹禍 中油：已懲處、強化訓練

2019-10-25 11:34聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

桃機地安事件爆表，今年6起，有3起都是中油。對此，中油表示有2起是人員疏失，除懲處檢討與調查，中油將加強人員訓練與教育以及現場管理人員的查核。

今年10月因發生兩起桃勤人員拖飛機時擦撞事件引發外界關注，交通部長林佳龍承諾兩周內調查檢討，交通部政次王國材日前率員到桃機督導。民航局前天才將報告交到交通部，經調查今年共有五起地安事件、兩起違規事件，地安事件分別是中油兩起、桃勤兩起、長勤一起，當時交通部已發現中油未按SOP事態嚴重。

根據國際標準，每10萬架次只能發生兩起地安事件，桃機一年25萬架次頂多只能發生五起，今年已經超標。6起事件中，中油更占了3件。

中油副總經理方振仁表示，有關1月3日、9月2日、10月22日3起事件。其中1月以及10月的確認是人員未依照SOP引發的疏失，9月則是機械設備故障導致。

方振仁表示，針對人員疏失部分，1月的已經進行懲處，10月的正在進行檢討疏失作業中，至於9月機械故障方面，將針對機械方面做加強檢查，會增購新車、汰換車輛，增加設備面感應器。

至於後續改進，方振仁表示，人員疏失已經著手檢討，將加強人員教育訓練以及現場管理人員查核。

中油桃機
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