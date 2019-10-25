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避免病後更衰弱 國健署推動醫院及早介入長者復健

2019-10-25 11:24聯合報 記者羅真／台北即時報導

過去高齡者生病時經常被叮囑「好好休息」，但就怕越是不動，病後健康狀況越糟糕。衛福部國健署本月起在36間醫院嘗試推動新的介入計畫，署長王英偉說，包括復健在內的許多專業知識技能，應該在高齡者生病時盡早介入。

有鑑於高齡者病後的衰弱與失能程度經常快速下滑，國健署讓醫院組成具有老人醫學專業的跨領域團隊適時進到住院端、急診端、與門診端，在長者病程較早期時指導適當的復健活動、營養與用藥衛教、可利用的社區資源等，助其延緩衰弱與失能。

國健署參照國際上執行高齡者急性照護（ACE）模式的經驗，以長照服務發展基金補助推動「建構延緩失能之長者友善照護模式」試辦計畫，共有80間醫院申請，36間醫院獲補助。

衛福部國健署慢性疾病防治組研究員陳主慈說，在住院端與急診端，申請計畫的醫院會針對高齡者病房患者與待在急診數日的長者組成接受過老人醫學專科教育訓練的跨團隊小組，由醫師負責醫療、護理師負責照護與個案管理、物理治療師負責指導復健活動、營養師給飲食建議、藥師指導用藥、社工師負責轉介社區資源等，讓高齡者病後衰弱與失能風險再降低。

在門診端，則要求申請醫院在家醫科、復健科、內科、神經外科、骨科等科別，針對65歲以上民眾作衰弱評估，進一步提供衰弱族群回家後應維持何種身體活動、應該怎麼補充蛋白質、用藥須注意哪些要點等，並建立監測指標，以評估成效。

陳主慈說，這項試辦計畫本月上路，為期一年，希望能藉此建立醫院中的長者友善醫療照護模式，未來可能視試辦成果擴大至全國各醫療院所。

復健國健署衛福部
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